"Увидеть Явлинского и умереть". Блогеры о встрече Явлинского с Путиным

Во вторник корреспондент "Коммерсанта" Алексей Колесников написал, что предыдущим вечером заметил в Кремле Григория Явлинского, который, "ни с кем на ходу не разговаривая, быстро прошел внутрь, словно опаздывая".

Блогеры сразу решили, что Явлинский договаривается с Путиным о своём участии в президентских выборах в качестве разрешённого кандидата от "либеральной оппозиции". Одобрения это не вызвало.

Ирина Мишина

Григорий Алексеевич Явлинский по-тихому посетил сегодня в Кремле президента. Даже Песков это комментировать отказался. Ну, а чего комментировать, правда? Если уж про Явлинского вспомнили, значит, политический пейзаж зачищен под ноль. Кстати, заметили, что даже Дюмин ушел в тень?

Александр Горбунов

О, из чулана вытащили Явлинского, стряхнули пыль, заклеили, надули, и теперь будут нам рассказывать, как важно придти на выборы, чтобы Гриша получил свои 2%

Сергей Медведев

Явлинский многоразового использования. Казалось бы, уже выбросили и завязали узелком, но нет, достают и надевают снова.

Николай Лившиц

Интересный факт отметил @berillii, ровно в эти же дни 2017 года Собчак рассказала о встрече с Путиным, как это сделал сейчас Явлинский. И мол, про выборы не говорили.

Такое впечатление, что Кириенко идёт по своему гайду и таймлайну выборов снова.

Георгий Бовт

Судя по всему, Надеждин в роли "кандидат от либералов", сочтен слишком опасным и не вполне контролируемым. Особенно в части "антивоенной повестки". Поэтому ему, скорее всего отведена уже привычная роль: сбор подписей в свою поддержку, а потом снятие на основании того, что подписи будут сочтены "неправильными". ЦИК уже давно отработал методику

Андрей Мальгин

Извините за резкость, но в нынешних условиях какой бы "оппозиционный кандидат" ни принял участие в президентских выборах, он совершает преступление и в прекрасной России будущего будет сидеть на скамье подсудимых рядом с Э.Памфиловой. Потому что это означает деятельное участие в легитимизации преступного режима. По меньшей мере, есть все основания включать в санкционные списки.

Удивительно, что находятся люди, не понимающие, что все фамилии в избирательном бюллетене тщательно отобраны самим диктатором, мышь не проскочит, а выборы - не более чем циничная инсценировка. Преступный спектакль. Но каждый из "кандидатов" прекрасно отдает себе в этом отчет и идет на преступление осознанно.

Александр Морозов

я бы присоединился к оппозиционному движению, которое выдвинуло бы в президенты РФ дерево.

В России есть 3-4 древнейших дерева (возраст 500-700 лет)- одно на Байкале ("Страж Ольхона"), другое в Хакасии, есть "Псковский Дуб", есть дагестанский.

Это было бы и "экологично", и выражало бы идею перехода от "президентской" к "парламентской" республике.

А главное, это не так похабно, как следующие 150 дней морочить голову людям выбором между Муратовым, Ройзманом, Кацем и Шульман, а также голосованием "за любого другого". Все-таки должна быть какая-то соразмерность условиям войны и моральной катастрофы, и нельзя в такой ситуации "реальных людей" использовать в "игровых стратегиях". Люди гибнут под обстрелами и гибнут тысячами и симулировать "президентские выборы" со стороны "здоровых сил" в такой ситуации совсем уж постыдно. И если есть необходимость "собрать подписи", то лучше уж собрать эти 500 тыс. подписей за дерево, чем за Явлинского.

Александр Невзоров

Раньше у явлинского была почетная миссия бархотки. Путин им наводил сияние на башмаки. Полируя штиблеты - «Яблоко» ликовало, ощущая свою причастность к большим политическим процессам.



Нынче не до «сияния». Теперь гриней протирают главный кремлевский стульчак.

Диктатору должно сидеться сухо и уютно.



Гриня согласен участвовать в «выборах» и создать видимость их легитимности.

Взамен он хочет сенаторское звание.

Кремль не возражает и готов заплатить явлинскому стулом в СФ.

Всю миску с «яблочным повидлом» ныне штормит от счастья: оно снова в «большой политике».

На следующий день соратники Явлинского обиженно ответили, что он ходил в Кремль не ради выборов, а чтобы поговорить об экономике и прекращения огня в Украине. Хотя чуточку и о выборах тоже.

Борис Вишневский

Больше года назад, отвечая на вопрос, чтобы он сказал при возможности поговорить с Путиным, Явлинский ответил: "Прекратите огонь".

Теперь эта возможность появилась.

И даже если есть один шанс из тысячи, что предложение Явлинского услышат - встреча имела смысл.

Хамство и истерики эмигрантской тусовки (точно "знающей", что на встрече обсуждалось совсем другое) ничего, кроме презрения, не вызывают.

Те, кто "храбро" хамит Явлинскому, в отличие от него, не ездили в Грозный спасать российских пленных, и не ходили в "Норд-Ост" на переговоры с террористами, рискуя жизнью.

Николай Травкин

В том, что на встречу Явлинского с Путиным первыми отреагируют эксперты и общественные активисты, из находящихся вне зоны досягания Кремля, сомнений не было. Как их не было и в том, что обосрут. Они же в своей непреклонности и категоричности прямые потомки той, забытой ныне бабы, которая 35 лет назад проинформировала советскую общественность через "Советскую Россию", что никак не может поступится принципами.

Б-г им судья. Но, всё-таки, если Явлинский решится участвовать в избирательной кампании, то это будет единственной легальной возможностью для очень многих граждан России, чтобы выразить свою позицию по отношению к нынешней политике Путина.

Наталья Берёза (Команда Явлинского)

Сбежать из страны, чтобы обивать пороги европейских и американских чиновничьих кабинетов и выпрашивать санкции для своих сограждан, а для себя - бумажку, на которой будет написано: "хорошему русскому, везде пропускать, ежедневно выдавать "пайку, а по праздникам - сто грамм,""- это нормально.

А пойти к избранному большинством своей страны президенту, чтобы заявить о своей позиции, и даже возможно, выдвинуть условие своего участия в выборах, а условие это - инициатива людей и прекращение огня, спасение жизней - это почему-то не нормально.

Перевернутый мир, перевернутое сознание.

Блогеры соратникам Явлинского не поверили.

Любовь Соболь

Партия «Яблоко» хочет, чтобы мы поверили, что Явлинский в 12 ночи обсуждал с Путиным «проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы», а темы выборов президента совсем не касались.



Ха-ха! Уверена, что именно выборы и обсуждали как раз.

Роман Доброхотов

Если прекращения огня у Путина просит не Украина, а Явлинский, значит совсем плохи дела у ВС РФ.

Ирина Киселёва

Только реальный Навальный за свою борьбу с Путиным осуждён на 19 лет особого режима и прям сейчас находится в ШИЗО. А «оппозиционер» Явлинский ходит в Кремль на рандеву с Путиным и обсуждает с ним «прекращение огня». Интересно-что мешает Путину прекратить огонь без Явлинского?

Константин Калачев

Пресс-служба "Яблока" сообщила, что в четверг состоялась встреча Путина и Явлинского, обсуждались СВО и российская экономика.

Так и представляю, как Григорий Алексеевич уговаривает Владимира Владимировича закончить СВО.

А Владимир Владимирович ему отвечает: Вот выиграете президентские выборы, сами и закончите.

Демьян Кудрявцев

Явлинский написал, что на встрече с Путиным «выдвинул условие своего участия в выборах - инициативу людей». Я, каюсь, не сильно против участия кого-либо в этом шоу - легитимизировать это ничего не может, смешно, а вот доступ к агитации и эфиру приоткрывается и можно хоть что-то осмысленное говорить три месяца, было бы кому. Но это частное мнение, спорное. А вот Явлинский - гниль позорная, это бесспорно:( поуговаривайте его. Условия он выставил.

Динар Идрисов

поскольку про огонь, который не прекратился, все уже знают, меня больше интересует информация относительно места и продолжительности карантина перед встречей и размера стола, за которым беседовали встречающиеся стороны.

Владимир Пастухов

Вот же загадали Путин с Явлинским всем ребус: зачем-то один пригласил, а другой согласился прийти? Вот теперь все чешут репу, что бы это значило. Может, зарегистрируют кандидатом в президенты? Может, заменят Абрамовича в качестве посредника? Скорее всего ни то, ни другое. Явлинскому предложат поработать Пьером Ришаром в магазине игрушек состоятельного отца всех семей. Его раздадут мелкими порциями в качестве мелков от либеральных тараканов в голове, чтобы было чем рисовать. Ведь эта избирательная кампания будет выстроена как непрерывный аттракцион. Явлинский станет частью развлекательной программы, наряду с розыгрышами призов и шарадами - «Это у них семейное». Глядишь, четыре месяца пробегут незаметно. А потом – вот так сюрприз!...

Илья Бер

К сожалению, в политике невозможно жить заслугами 25-летней давности. Поездка на поклон к царю сейчас выглядит, на мой взгляд, очень плохо. И если на вопрос, зачем это делает условный Берл Лазар, у меня ответ есть (он, теряя личную репутацию, защищает интересы еврейской общины и евреев в России), то на вопрос, зачем это делает Г.А., у меня ответа нет.

Зачем участвовать уже совсем в откровенном предвыборном фарсе во время войны? Если в 2018 году можно было хотя бы свободно говорить всё, что думаешь публично и называть вещи своими именами, то теперь-то какая ценность? Согласиться на вписывание своего имени в бюллетень, чтобы что? Мне это не понятно.

Леонид Волков

Напомню, что Явлинский в молодости занимался боксом на очень серьезном уровне.

Мог ведь во время ночного рандеву вспомнить лучшие годы... Мы бы ему за этот нокаут всё простили!

А какие бы были заголовки в мировых медиа!

"Уроженец Львова, двухкратный чемпион Украины по боксу уничтожил Путина голыми руками"!

А вдруг всё-таки вспомнил? Самое живое обсуждение вызвало то, что визит Явлинского в Кремль совпал со слухами о внезапной смерти Путина. Блогеры тут же связали два эти события.

Илья Пономарёв

Увидеть Явлинского и умереть

Наталья Барабаш

Как автор детективов спрашиваю. Тут вот Соловей поет, что Путин помер. Что, вот так прямо сам? А ХаМАС тогда зачем приезжал? Чтобы помочь в случае волнений порядок наводить: головы отрубать, сердца вырезать, то, се? Как они это умеют. И кто последний его видел? Явлинский? Та-ак…

Эх, мечты, мечты…

Егор Алексеев

Пока я спал, пишут Путин умер.

Встретился с Явлинским и сразу умер.

Какой мощный старик этот Явлинский, а мы не ценили.

Екатерина Шульман

Идеально логичная версия, которая всё объясняет: последним с президентом встречался кто? Григорий Алексеевич Явлинский. Вы все в него не верили, а он прикинулся лоялистом и спойлером безобидным, напросился на встречу и там в последнем броске гаранта того - приложил. Откуда и все сегодняшние новости. Еще достанет силы старый меч за вас рукой дрожащей обнажить, так сказать.

Роман Волобуев

То есть Явлинский 20 лет прикидывался овощем, и всё ради того, чтоб Путин расслабился, позвал его в гости, и он смог наконец убить его силой мысли. Респект, х%ли тут сказать, красиво исполнено

Алёна Чурбанова

Явлинский потом книгу напишет "Как я у6ил Путина", все пережил старик, но не это вот занудство яблочное.