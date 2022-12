"Увлеклись игрой в Мордор". Блогеры о девяти кольцах для глав стран СНГ

На неформальном саммите в Санкт-Петербурге Владимир Путин вручил главам бывших советских республик кольца, на которых выгравировано "С Новым годом!". Многие комментаторы увидели в этом отсылку к самому известному фэнтези-роману планеты, "Властелину колец" Дж.Р.Р. Толкина, где могущественный злой маг Саурон вручает заколдованные кольца другим правителям, чтобы навсегда подчинить их своей воле.

Ёшкин крот

Три кольца – высшим Эльфам под кровом светил,

Семь – властителям Гномов под кровом земли.

Девять – Смертным, чей жребий молчанье могил,

И одно – Повелителю гибельных сил

В царстве Мордора мрачном, где тени легли.

Отыскать их, собрать их, предать их Ему,

Воедино сковать их и ввергнуть во тьму

В царстве Мордора мрачном, где тени легли

© «Властелин колец»

Девять колец власти — центральные артефакты серии книг Джона Толкина. 9 колец от властителя тьмы Саурона получили правители 9 королевств, после чего стали его бессмертными рабами.

Андрей Стрижак

Девять колец Саурон раздал людям, которые больше всех хотели власти, и эти короли не совладали с силой кольца и стали Назгулами - Черными Всадниками, невидимыми слугами Саурона, полностью подчиненными его власти.

Иван Преображенский

С людьми понятно, но кто эльфы и главное гномы в этом Мордоре?

Илья Вайцман

Кто там в Англии, сходите и посмотрите: на могиле Толкина памятник не покосился от замогильного хохота?

Александр Невзоров

Вероятно, «орки» станет официальным обозначением российских военнослужащих

Грядёт радикальное изменение диагноза. Кремлёвскому безумцу кто-то рассказал про «Властелина колец» и он решил стать «Сауроном всея руси». (В гитлера он уже наигрался, саурон круче.)

Назгулами он назначил, охреневших от такой чести - г.г. Токаева, пашиняна, Жапарова, лукашенко и пр., раздав всем специально изготовленные «кольца власти».

Себе самому, кремлевский саурончик сделал самое большое и толстое «кольцо всевластия». Вероятно, наименование «орки» станет официальным обозначением российских военнослужащих.

Разрешение использовать в армейских столовых человечину для «макарон по-флотски» и эскалопов - сейчас в процессе обсуждения.

Дабл Ять

Вот интересно, — те, кто согласовывал у Владимира Владимировича эту идею с кольцами, знают чем там всё закончилось?

Марина Белашева

Интересно, помнят ли назгулы, куда ведет бижутерия от Саурона

Насчет колец все уже пошутили, да? Интересно, помнят ли назгулы, куда ведет бижутерия от Саурона. Штош, скатертью дорога в Ородруин, товарищи, с новым годом, с новым счастьем. А нужно было книжки читать, а не запрещать - они сами за себя постоят, надеюсь.

Екатерина Винокурова

Ну и теперь, наконец, политологи смогут давать нам действительно верные прогнозы, основанные на инсайдах о судьбе Девяти Колец.

Итак:

Эльфы, к сожалению, в итоге уйдут на Запад.

Начнутся новые династии, которых в нынешних раскладах просто нет.

Начнется Новая эпоха, в которой будет уходить магия, а властвовать - люди, в том числе, народы, о которых сильные мира сего мало думали до сей поры.

А судьбу мира и вовсе решит малый народец, на который никто не обращал внимание. (Пытаюсь судорожно найти аналог, Новую Зеландию не предлагайте).

Из хороших новостей: мир по первоисточнику выживет.

А я чур за Рохан!

Аналогию с романом Толкина немного портит только то, что девятое кольцо Путин оставил себе.

Екатерина Шульман

Где же Единое кольцо, которое правит вами? У кого оно?

Сделано, разумеется, сознательно: дизайн колец отсылает к образу Саурона, как его показывают в фильмовой трилогии (а он, в свою очередь, происходит из общеевропейской идеи рогатого дьявола). Сходство с гербом СНГ пришлось кстати, но, как заметит внимательный герольд, у оригинала другая цветовая гамма. Думаю, мысль таким образом пошутить возникла из красивого числа участников саммита: как было не воспользоваться случаем. Роль толкинистической образности в событиях 2022 года ждёт, как говорится, своего исследователя: публицистически к ней подошел Юрий Сапрыкин в известной статье о переосмыслении зла популярной постсоветской литературой в Weekend, с научной - Михаил Ямпольский в статье "Режим имперской паранойи: война в эпоху пустословия" на Re:Russia. В своём скромном качестве толкиниста-любителя замечу лишь одно: в игру с символами вкралась роковая ошибка (символическое - опасная материя). Темный Властелин раздал девять колец тем вождям людей, которых хотел превратить в призраков и поработить (в чём преуспел). Но его собственное кольцо - не одно из Девяти. О Улайри, на смерть обречённые, где же Единое кольцо, которое правит вами? У кого оно? Не у одного из вас, упомянутых в списке, а у кого-то другого. Что касается первого из Назгул, Короля Ангмара (не Мордора, заметим), то судьба его известна. Остальные могут быть умнее и подарочки не надевать

Борис Вишневский

Если бы Путин читал Толкиена, а не «Щит и меч», знал бы, что он вовсе не Саурон (каким, видимо, хочет казаться), а король назгулов.

Причем, чтобы им стать, надо сначала умереть. А потом предстоит развоплотиться от руки женщины.

Пусть боится Светланы Ганушкиной и Эмилии Слабуновой, Ольги Покровской и Ольги Штанниковой, Светланы Васильковой и Марии Волох, Саши Скочиленко и Ольги Смирновой, и многих других.

Николай Травкин

Чувствую, что из тренда выпал. Кругом разговоры про какого то Саурона — Тёмного Властелина, а тут ни в зуб ногой… Сегодня же ”Властелина колец“ начну смотреть!

Раньше Путина сравнивали с Голлумом, однако теперь, как пишет Екатерина Шульман, стало очевидно, что Голлумом в этом сюжете нужно считать Дмитрия Медведева:

О Силы небесные, о Владыки Арды, где были мои глаза?

Как всегда, всё важное лежит на поверхности и обретается не в сокрытом, но в видимом. Это же Голлум. Бывший хоббит, владевший Кольцом и утративший его, жаждущий его и ненавидящий весь свет, постоянно перечисляющий свои оставшиеся шесть зубов и мечтающий всех передушить и наслаждаться свежей рыбкой три раза в день. И судьба, и габитус (хоть обычно я и не люблю такую аргументацию, но тут уж очень всё in your face), и манера выражаться. Значит, надо, товарищи, очень его беречь и руку свою с мечом вовремя остановить: он ещё обретет свою прелесть, и с ней погибнет, и её погубит.

Many that live deserve death. And some that die deserve life. Can you give it to them? Then do not be too eager to deal out death in judgement. For even the very wise cannot see all ends.

Аналогии с другим известным произведением в жанре фэнтези отмечает блогер Дмитрий Чернышев:

Пиарщики Кремля косплеят не только Толкина, но и Роулинг — в Беларусь темноликий летел на четырех одинаковых самолетах. Чтобы коварные враги не знали, на какой именно лайнер надо нападать. Напомню, что книга с одинаковыми героями была последней книгой про Волан-де-Морта.

Дмитрий Песков ассоциировать Путина с властелином зла решительно отказался. "Не надо на перстнях акцентироваться. Это просто такой новогодний сувенир. Ничего там особенного нет", - сказал пресс-секретарь Кремля.

Андрей Никулин

...Из двух вариантов - троллинг со стороны Путина или троллинг Путина его окружением все-таки выбираю второй.

Не его шутки, не его стиль, не его ироничная тонкость...

Брутальнее наш дон Рэба, да и не до шуток ему сейчас.

Вполне возможно, что очевидная аналогия с "Властелином колец" действительно не пришла в голову тем, кто заказывал и согласовывал сувениры - и это тоже пугает.

Стив Розенблат

Во-первых — понятно, что это не троллинг, и от этого мурашки.

Это люди из другой вселенной, из какого-то места, где нет таких культурных референсов.

Они из другого пространства, из другого измерения.

Я это знаю, но когда появляются вот такие подтверждения — я восхищаюсь.

Во-вторых... Жду, кто из назгулов продаст своё кольцо на аукционе и передаст деньги Украине.

Это было бы очень сильно.

Впрочем, если бы те, кто готовил мероприятие, действительно вдохновлялись романами Толкина, их можно было бы обвинить в следовании чуждым культурным кодам.

Алексей Федяров

Я полностью разобрался с этими кольцами.

Вы все неправы.

Не было никакого Толкиена, назгулов, Арагорна, Фродо, Сэма и вот этого: nine for mortal men doomed to die.

Вот просто не было.

Это вам всем сегодня с утра внушили наши подлые геополитические противники из числа русофобов и части сионистов англосаксонского толка.

Массовый гипноз посредством 5G, а Михалков предупреждал.

И трилогии не было, тоже гипноз.

Девять колец главам государств СНГ - это свежая, оригинальная, уникальная и блистательная идея администрации президента Российской Федерации.

Генеральная прокуратура уже готовит иск.

Кольца вызывают и другие вопросы. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал их неуместным с дипломатической точки зрения подарком, и с его мнением многие согласны.

Леонид Гозман

А дарение одним высокопоставленным мужчиной колец другим высокопоставленным мужчинам не подпадает под запрет ЛГБТ пропаганды с использованием служебного положения?

Неясно и другое - для чего вообще собирались лидеры СНГ и для чего в целом нужен этот союз.

Наташа Киселева

Кольцо напялил на себя только Лукашенко, этот что угодно напялит, лишь бы получить ещё халявных рублей. Вопрос, что делали остальные главы государств на этой встрече. Зачем они прилетели к человеку, развязавшему войну в его страну? Поддерживали эту войну? Договаривались об объединении в этой войне? Позорище.​

Сергей Немалевич

Знаете почему на этих пресловутых кольцах написано С НОВЫМ ГОДОМ? Потому что это единственный способ осмысленно расшифровать аббревиатуру СНГ.

После встречи Путин отвез глав стран СНГ на ужин в клуб, который принадлежит Светлане Кривоногих, его бывшей любовнице и матери одной из его дочерей, согласно расследованию "Проекта".

Анна Монгайт

Приехали в Питер типа в командировку с пацанами, сгоняли в музей для приличия, поработали для проформы и к девочкам. Это на работе традиционные ценности, кресты да хоругви, слава многодетности, все против абортов, а для души- персональный шест для стриптиза и комната грязи в Геленджике и , конечно, кабаре после саммита. А куда же еще идти?

Александр Плющев

А вы спрашивали, зачем аквадискотека! Ездить бы никуда не пришлось.