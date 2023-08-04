Уволенная Анна Нетребко предъявила судебный иск Metropolitan Opera

Российская и австрийская оперная певица (сопрано) Анна Нетребко 4 августа подала в суд на Метрополитен-опера в Нью-Йорке и генерального менеджера Питера Гелба, сообщило Associated Press. Она заявила, что подверглась клевете и другим нарушениям, включая прекращение действия контракта. Нетребко добивается компенсации за причиненный ей ущерб - пропущенное выступление и оплату репетиций - в размере не менее 360 000 долларов. Певица заявила, что, что решение руководства Метрополитен-опера вызвало у неё сильные душевные и эмоциональные страдания, чувство унижения и депрессию.

Администрация театра исключила ее из расписания будущих выступлений после февраля 2022 года в связи с полномасштабным военным вторжением России в Украину. Питер Гелб в те дни потребовал от Нетребко "отречься" от президента России Владимира Путина.

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