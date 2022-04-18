Уволенным москвичам предложат общественные работы в парках

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за ухода иностранных компаний с российского рынка до 200 тысяч жителей столицы могут остаться без работы. Глава города предложил организовать для них временные работы, говорится в его блоге.

Собянин отчитался о том, что утвердил программу поддержки сотрудников, которые остались без работы или рискуют быть уволенными. На неё выделили более трёх миллиардов рублей. Власти города собираются помочь в первую очередь сотрудникам иностранных компаний, которые приостановили работу или ушли с российского рынка из-за военного вторжения России в Украину.

Собянин предлагает в качестве временной работы для москвичей заняться комплектованием архивов, ремонтом оборудования, а также общественными работами и "тому подобными мероприятиями". "Возможность заняться полезным делом и приобрести новые навыки предоставят центры госуслуг "Мои документы", летние павильоны "Здоровая Москва", парки и другие городские организации." - говорится в блоге мэра столицы. Власти ожидают, что почти 12,5 тысяч человек пройдут переобучение, а ещё 39 тысяч устроятся на временные или общественные работы.