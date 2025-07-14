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Узбекистан 100 лет назад в фотографиях. Республика в раннесоветские годы

Колхозный работник отдыхает на груде хлопка. Фото Макса Пенсона
Колхозный работник отдыхает на груде хлопка. Фото Макса Пенсона

В октябре 1924 года была образована Узбекская Советская Социалистическая Республика, а в феврале 1925 года она вошла в состав СССР. Как выглядел Узбекистан 100 лет назад?

Возможно, лучше всех это знал уроженец Витебска Макс Пенсон, фотокорреспондент газеты "Правда Востока" и государственного информационного агентства ТАСС, чьи снимки стали хроникой советской эпохи в Центральной Азии. Именно Пенсон запечатлел, как на улицах Ферганы и Бухары исчезают паранджи, а на полях появляются тракторы. Он снимал индустриализацию в Центральной Азии, хлопковые поля, парады и строительство каналов.

Первые трактора на полях Узбекистана. Фото Макса Пенсона
Первые трактора на полях Узбекистана. Фото Макса Пенсона

Макс Пенсон родился в 1893 году в еврейской семье в городе Велиже в нынешней Смоленской области: его отец был переплетчиком в местной типографии. Во время Первой мировой войны семья эвакуировалась в Коканд, город в Ферганской долине на территории нынешнего Узбекистана. Там Макс сначала преподавал рисование в местной школе и работал в Кокандском отделе Народного образования, а затем увлёкся фотографией

В 1926 году Пенсона пригласили на работу в газету "Правда Востока" — крупнейшее издание Центральной Азии в ранние годы СССР. Годы его работы совпали с масштабной индустриализацией и коллективизацией в регионе.

Пенсон много снимал стройку Большого Ферганского канала (имени Сталина) — одного из крупнейших гидротехнических сооружений СССР. Этот ирригационный (для орошения полей) канал находится на территории современных Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, его общая длина — 350 км.

Строительство Ферганского канала, 1939-й год. Фото Макса Пенсона
Строительство Ферганского канала, 1939-й год. Фото Макса Пенсона

Стройка была начата для решения проблем с водой на территории основного земледельческого региона Центральной Азии, но тогда, в раннесоветские годы, мало кто мог предположить, что Ферганский и другие каналы станут главной причиной крупнейшей экологической катастрофы региона — обмеления Аральского моря.

Еще одна тема, на которую Пенсон делал много снимков — выращивание хлопка и его сбор. Именно Узбекская ССР была основным поставщиком хлопка для всего Советского Союза, обеспечивая 70% его производства.

Сбор урожая хлопка, 1930-е годы. Фото Макса Пенсона
Сбор урожая хлопка, 1930-е годы. Фото Макса Пенсона

Это крайне тяжелый и изматывающий труд: хлопок в Центральной Азии до сих пор во многих регионах собирают вручную.

Колхозный работник отдыхает на груде хлопка. Фото Макса Пенсона
Колхозный работник отдыхает на груде хлопка. Фото Макса Пенсона

Пенсон также много снимал социальные изменения в регионе. Эти снимки советская пропаганда активно использовала для создания образа "нового Узбекистана", якобы отбросившего прошлое и разделяющего общесоветские ценности.

Жители Узбекистана с портретами Сталина. Фото Макса Пенсона
Жители Узбекистана с портретами Сталина. Фото Макса Пенсона

Один из снимков, который это показывает — урок в узбекской школе в эпоху ликвидации безграмотности в 1920-е годы. "Ликбез" — образовательный проект Советского Союза по всеобщей грамотности населения в возрасте от 8 до 50 лет. Тех, у кого русский не был родным, на этих занятиях также учили русскому языку.

Урок в школе в Узбекистане. Фото Макса Пенсона
Урок в школе в Узбекистане. Фото Макса Пенсона

Советская власть боролась с "закрепощением" женщин в Центральной Азии. На снимках Пенсона 20-х годов видно много женщин в парандже и никабах. Но с каждым годом отрытых женских лиц на его снимках становится все больше.

Женщины в парандже. Узбекистан. Фото Макса Пенсона
Женщины в парандже. Узбекистан. Фото Макса Пенсона

Пенсон снимал Тамару-ханум, узбекскую танцовщицу, известную тем, что она стала первой женщиной в Узбекистане, выступавшей без паранджи, с открытым лицом.

Известная узбекская танцовщица Тамара-ханум. Фото Макса Пенсона
Известная узбекская танцовщица Тамара-ханум. Фото Макса Пенсона

Женщины советского Узбекистана танцуют на празднике.

Узбеки празднуют советский праздник. Фото Макса Пенсона
Узбеки празднуют советский праздник. Фото Макса Пенсона

Пенсон также снимал жизнь еврейской общины в Бухаре и других городах Узбекистана.

Пожилые евреи в Бухаре. Фото Макса Пенсона
Пожилые евреи в Бухаре. Фото Макса Пенсона

Судьба самого Пенсона оказалась трагичной. В 1948 году, во время разгара сталинского антисемитизма в СССР, фотограф был уволен из "Правды Востока", лишился лицензии фотографа и остался без любимого дела. Из-за творческой невостребованности он на много лет ушёл в глубокую депрессию и в 1959 году покончил с собой.

Фотограф Макс Пенсон в 40-е годы
Фотограф Макс Пенсон в 40-е годы

Но архив его фотографий сохранился до наших дней: он насчитывает около 50 тысяч снимков.

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