Узбекистан 100 лет назад в фотографиях. Республика в раннесоветские годы

В октябре 1924 года была образована Узбекская Советская Социалистическая Республика, а в феврале 1925 года она вошла в состав СССР. Как выглядел Узбекистан 100 лет назад?

Возможно, лучше всех это знал уроженец Витебска Макс Пенсон, фотокорреспондент газеты "Правда Востока" и государственного информационного агентства ТАСС, чьи снимки стали хроникой советской эпохи в Центральной Азии. Именно Пенсон запечатлел, как на улицах Ферганы и Бухары исчезают паранджи, а на полях появляются тракторы. Он снимал индустриализацию в Центральной Азии, хлопковые поля, парады и строительство каналов.

Макс Пенсон родился в 1893 году в еврейской семье в городе Велиже в нынешней Смоленской области: его отец был переплетчиком в местной типографии. Во время Первой мировой войны семья эвакуировалась в Коканд, город в Ферганской долине на территории нынешнего Узбекистана. Там Макс сначала преподавал рисование в местной школе и работал в Кокандском отделе Народного образования, а затем увлёкся фотографией

В 1926 году Пенсона пригласили на работу в газету "Правда Востока" — крупнейшее издание Центральной Азии в ранние годы СССР. Годы его работы совпали с масштабной индустриализацией и коллективизацией в регионе.

Пенсон много снимал стройку Большого Ферганского канала (имени Сталина) — одного из крупнейших гидротехнических сооружений СССР. Этот ирригационный (для орошения полей) канал находится на территории современных Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, его общая длина — 350 км.

Стройка была начата для решения проблем с водой на территории основного земледельческого региона Центральной Азии, но тогда, в раннесоветские годы, мало кто мог предположить, что Ферганский и другие каналы станут главной причиной крупнейшей экологической катастрофы региона — обмеления Аральского моря.

Еще одна тема, на которую Пенсон делал много снимков — выращивание хлопка и его сбор. Именно Узбекская ССР была основным поставщиком хлопка для всего Советского Союза, обеспечивая 70% его производства.

Это крайне тяжелый и изматывающий труд: хлопок в Центральной Азии до сих пор во многих регионах собирают вручную.

Пенсон также много снимал социальные изменения в регионе. Эти снимки советская пропаганда активно использовала для создания образа "нового Узбекистана", якобы отбросившего прошлое и разделяющего общесоветские ценности.

Один из снимков, который это показывает — урок в узбекской школе в эпоху ликвидации безграмотности в 1920-е годы. "Ликбез" — образовательный проект Советского Союза по всеобщей грамотности населения в возрасте от 8 до 50 лет. Тех, у кого русский не был родным, на этих занятиях также учили русскому языку.

Советская власть боролась с "закрепощением" женщин в Центральной Азии. На снимках Пенсона 20-х годов видно много женщин в парандже и никабах. Но с каждым годом отрытых женских лиц на его снимках становится все больше.

Пенсон снимал Тамару-ханум, узбекскую танцовщицу, известную тем, что она стала первой женщиной в Узбекистане, выступавшей без паранджи, с открытым лицом.

Женщины советского Узбекистана танцуют на празднике.

Пенсон также снимал жизнь еврейской общины в Бухаре и других городах Узбекистана.

Судьба самого Пенсона оказалась трагичной. В 1948 году, во время разгара сталинского антисемитизма в СССР, фотограф был уволен из "Правды Востока", лишился лицензии фотографа и остался без любимого дела. Из-за творческой невостребованности он на много лет ушёл в глубокую депрессию и в 1959 году покончил с собой.

Но архив его фотографий сохранился до наших дней: он насчитывает около 50 тысяч снимков.