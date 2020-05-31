Гармония света, тени, цвета и событий. Мир фотографа Анзора Бухарского

52-летний фотограф Анзор Салиджанов в 2009 году решил провести эксперимент. В его галерее в Бухаре, где он продавал туристам монотонные, по его словам, картины "минаретов, ослов и верблюжьих караванов", он решил предлагать и собственные фотографии. В первый же день, как первый снимок появился в продаже, он был куплен.

Вскоре после этого Салиджанов арендовал небольшое ателье, где он стал снимать портреты для оформления документов, и одновременно работать над проявкой пленок, на которых оставались моменты повседневной жизни Бухары.

Тогда же он взял себе псевдоним – Анзор Бухарский.

Продолжать фотоопыты в Узбекистане в то время было непросто. До того момента, пока у власти находился деспотичный Ислам Каримов, любые снимки вызывали подозрения у властей. "Фотографы просто боялись снимать на улице. Любой полицейский мог легко задержать и отвезти в отделение полиции. У меня были десятки случаев, когда приходилось писать объяснительные, почему я делал фотографии на площади или на рынке. Сами снимки после тщательного изучения на предмет признаков шпионажа нередко уничтожали", – поясняет Бухарский. Свои фотографии он долгое время делал при помощи фотоаппарата Leika, но впоследствии приобрел цифровой Nikon, который он называет "серьезной камерой" из-за того, что она вызывает восхищение у местных жителей.

По словам фотографа, его не интересует фотожурналистика, так как в ней речь идет о конфликте "между посторонними и обществом или государством и индивидом". Вместо этого он говорит, что ищет гармонию: "Гармонию света, тени, цвета, линий и событий".

В 2009 году Бухарский стал первым узбекским фотографом – участником Венецианской биеннале. С тех пор его стали приглашать для участия в выставках по всему миру. Нередко его поездки за границу заканчивались проблемами в родном Узбекистане.

Например, в 2015 году, когда фотограф возвращался домой из Латвии, на границе его вещи подверглись очень тщательному досмотру. Пограничник, как оказалось, искал порнографические материалы и был очень удивлен, когда Бухарский заявил ему, что надобности в их покупке за рубежом нет, потому что сейчас все можно найти онлайн.

Бухарский говорит, что жители Бухары больше всего любят свой минарет Калян, и сам фотограф – не исключение. Поэтому изображение минарета не может не быть в его коллекции.

Помимо узбеков, уже несколько лет фотограф снимает местную общину ромов. "Меня принимают как дорогого гостя в любой ромской семье, слава Аллаху", – говорит Бухарский.

Он рассказывает, что однажды ему предложили жениться на ромской женщине со словами, что ему тогда не придется работать и у него будет много времени на съемки, а о хлебе насущном позаботится супруга. Но Бухарский отказался, хотя и один растит двух дочерей.