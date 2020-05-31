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Мир

Гармония света, тени, цвета и событий. Мир фотографа Анзора Бухарского

Photo: Anzor Bukharsky (©)

52-летний фотограф Анзор Салиджанов в 2009 году решил провести эксперимент. В его галерее в Бухаре, где он продавал туристам монотонные, по его словам, картины "минаретов, ослов и верблюжьих караванов", он решил предлагать и собственные фотографии. В первый же день, как первый снимок появился в продаже, он был куплен.

Узбекская традиционная игра бузкаши, напоминающая поло. Вместо мяча используется обезглавленная туша козла
Узбекская традиционная игра бузкаши, напоминающая поло. Вместо мяча используется обезглавленная туша козла

Вскоре после этого Салиджанов арендовал небольшое ателье, где он стал снимать портреты для оформления документов, и одновременно работать над проявкой пленок, на которых оставались моменты повседневной жизни Бухары.

Мальчики играют в историческом центре Бухары
Мальчики играют в историческом центре Бухары

Тогда же он взял себе псевдоним – Анзор Бухарский.

Дети в ожидании сладкой выпечки в одной из бухарских школ
Дети в ожидании сладкой выпечки в одной из бухарских школ

Продолжать фотоопыты в Узбекистане в то время было непросто. До того момента, пока у власти находился деспотичный Ислам Каримов, любые снимки вызывали подозрения у властей.

"Фотографы просто боялись снимать на улице. Любой полицейский мог легко задержать и отвезти в отделение полиции. У меня были десятки случаев, когда приходилось писать объяснительные, почему я делал фотографии на площади или на рынке. Сами снимки после тщательного изучения на предмет признаков шпионажа нередко уничтожали", – поясняет Бухарский.

Свои фотографии он долгое время делал при помощи фотоаппарата Leika, но впоследствии приобрел цифровой Nikon, который он называет "серьезной камерой" из-за того, что она вызывает восхищение у местных жителей.

Фотограф во время съемок
Фотограф во время съемок

Послеобеденный отдых в одной из деревень близ Бухары
Послеобеденный отдых в одной из деревень близ Бухары

По словам фотографа, его не интересует фотожурналистика, так как в ней речь идет о конфликте "между посторонними и обществом или государством и индивидом". Вместо этого он говорит, что ищет гармонию: "Гармонию света, тени, цвета, линий и событий".

Деревенские дети рядом с традиционной глиняной печью для изготовления хлеба
Деревенские дети рядом с традиционной глиняной печью для изготовления хлеба

Свадебные раздумья
Свадебные раздумья

В 2009 году Бухарский стал первым узбекским фотографом – участником Венецианской биеннале. С тех пор его стали приглашать для участия в выставках по всему миру. Нередко его поездки за границу заканчивались проблемами в родном Узбекистане.

Реконструкция мечети
Реконструкция мечети

Например, в 2015 году, когда фотограф возвращался домой из Латвии, на границе его вещи подверглись очень тщательному досмотру. Пограничник, как оказалось, искал порнографические материалы и был очень удивлен, когда Бухарский заявил ему, что надобности в их покупке за рубежом нет, потому что сейчас все можно найти онлайн.

Холл одной из бухарских гостиниц
Холл одной из бухарских гостиниц

Традиционная игра бузкаши
Традиционная игра бузкаши

Урок в школе
Урок в школе

Мужчины несут ковер на рынок в центре Бухары. Сам рынок был снесен властями вскоре после того, как была сделана эта фотография, в 2017 году. Снос рынка стал частью вызвавшей протесты "ускоренной застройки" многих исторических объектов Узбекистана.
Мужчины несут ковер на рынок в центре Бухары. Сам рынок был снесен властями вскоре после того, как была сделана эта фотография, в 2017 году. Снос рынка стал частью вызвавшей протесты "ускоренной застройки" многих исторических объектов Узбекистана.

Пара рядом с минаретом Калян
Пара рядом с минаретом Калян

Бухарский говорит, что жители Бухары больше всего любят свой минарет Калян, и сам фотограф – не исключение. Поэтому изображение минарета не может не быть в его коллекции.

Помимо узбеков, уже несколько лет фотограф снимает местную общину ромов. "Меня принимают как дорогого гостя в любой ромской семье, слава Аллаху", – говорит Бухарский.

Спящая девочка в одной из ромских деревень близ Бухары
Спящая девочка в одной из ромских деревень близ Бухары

Игра деревенских детей
Игра деревенских детей

Жители ромской деревни близ Бухары
Жители ромской деревни близ Бухары

Он рассказывает, что однажды ему предложили жениться на ромской женщине со словами, что ему тогда не придется работать и у него будет много времени на съемки, а о хлебе насущном позаботится супруга. Но Бухарский отказался, хотя и один растит двух дочерей.

Дочери фотографа позируют на опустевшей из-за коронавируса улице в центре города
Дочери фотографа позируют на опустевшей из-за коронавируса улице в центре города

Художник-полицейский
Художник-полицейский

Фотограф говорит: он считает чудом, что на его снимках удалось запечатлеть изменения, которые произошли в узбекском обществе за несколько последних лет.

Официант несет плов для гостей ресторана
Официант несет плов для гостей ресторана

Богатая свадьба
Богатая свадьба

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