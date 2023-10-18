"Ужас без конца". Соцсети о последних событиях на фронте

Противоречивые новости поступают из-под обороняемой украинскими войсками Авдеевки.



С одной стороны, угроза российского наступления остаётся весьма высокой, с другой стороны - есть данные об огромных потерях людей и техники у россиян.

Альфред Кох:

Прошел один год и двести тридцать один день войны. Если послушать российских пропагандистов, то российские войска четвертый день успешно наступают в районе Авдеевки и “все идет по плану”. Если же посмотреть на сегодняшние карты ISW то они почти ничем не отличаются о вчерашних.

ISW в своих комментариях к картам пишет, что российская попытка окружить украинскую группировку в Авдеевке фактически провалилась. И при этом институт ссылается на российских же милиблогеров, которые говорят, что российская военная цензура запрещает им писать правду о событиях под Авдеевкой.

Но ведь путинские полководцы обещали нам еще и взятие Купянска и Лимана. А про это “наступление” даже уже и сказать нечего, кроме того, что оно “идет”. Вопрос лишь в том - куда? Куда идет это мифическое наступление, если на картах его нет?

Посудите сами: если двумерная карта не показывает никакого наступления, а генералы говорят, что оно, тем не менее, идет, значит оно идет в другом измерении, которое на этой карте отразить невозможно. Следовательно оно идет либо вниз, либо - вверх. То есть тушку в могилу, а душу - на небеса… Так, что ли? Ненуакак? Я другого объяснения не нахожу.

Справедливости ради нужно сказать, что и украинцам похвастаться нечем. Их наступление на юге тоже нельзя назвать уж очень стремительным. Мягко говоря. Сильно мягко говоря. Вот и сегодня карты ISW не фиксируют никакого продвижения ВСУ ни на Мелитопольском, ни на Бердянском направлениях.

Но есть и хорошие новости. Командование сухопутных войск Украины официально сообщило, что впервые с начала войны ВСУ стали выстреливать больше артиллерийских снарядов в день, чем армия России.[...]



Остается только надеятся, что западная поддержка Украины не ослабнет, не смотря на ситуацию в Израиле и секторе Газа. Во всяком случае все западные лидеры уже высказались, что война на Ближнем Востоке никак не повлияет на поставки оружия Украине.

Николай Митрохин:

Тем не менее за израильскими тревогами не стоит забывать о войне в Украине. Тут два события дня - хорошее и плохое.

Хорошее - у Украины есть подводные морские дроны и она ими сегодня незначительно повредила два российских корабля на рейде Севастополя (носитель "Калибров" и буксир).

Плохая - российский прорыв севернее и уже западнее Авдеевки угрожает Украине потерей этого так давно оборонявшегося города. Для полного огневого контроля за контролируемыми ВСУ дорогами в город ВС РФ достаточно пройти километра полтора-два.

И это в ситуации, когда ВСУ продолжает сжигать человеческие и материальные ресурсы в бессмысленных боях на запорожском фронте и по всей видимости не способна перебросить свежие части чтобы ликвидировать прорыв под Авдеевкой.

Александр Коваленко:

После бравурных заявлений ряда российских пропагандистов об “окружении” Авдеевки, наступила фаза принятия того, что ни о каком “окружении”, полуокружении, на пол шишечки окружении и прочих вариациях, речи даже не идёт. А речь идёт о незначительном продвижении РОВ и занятии некритически важных позиций, ценою колоссальных потерь противника в личном составе и технике.

Майкл Наки:

Российские войска не просто прекратили продвижение на Авдеевском направлении, но и стали терять недавно захваченные позиции, которые стоили огромного количества техники и солдат армии РФ. Всё больше в z-каналах царит уныние, а случившееся называют "мурадовщиной" по фамилии генерала, который командовал похожим наступлением на Угледар.

Причём наметилась и ещё одна проблема для них, судя по тому, какую технику мы видим на поле боя – Россия испытывает с ней большие проблемы. Потому что уже задействованы даже прототипы, которые не стали массовыми в российских войсках, как БТР-90. Соседствуют они с совсем древними БТР-50П, запущенными в 50-х годах прошлого века. Всё это не выглядит как комфортное комплектование частей. Зачем в такой ситуации ломиться в бессмысленный штурм Авдеевки и терять десятки единиц техники? Ответа я на такое дать не могу.

Другая важная новость: ВСУ нанесли тяжёлый удар по российским аэродромам на оккупированных территориях.

Дмитрий Колезев:

Похоже, американские ракеты ATACMS добрались до украинского фронта и сразу оказались очень полезны ВСУ. Ими был нанесен серьезный удар по аэродрому армейской авиации в Бердянске. Тяжелые последствия удара (и в силе, и в человеческих потерях) признают многие провоенные телеграм-каналы.

Z-комментаторы и правда упали духом.

Алексей Живов:

Судя по тому, что пишут и публикуют по результатам удара по аэродрому в Бердянске, ущерб очень большой. Каждый ударный вертолёт Ка-52 стоит миллиард рублей.

К концу второго года войны уже бессмысленно писать про «надо защищать аэродромы» и «капониры». Непоправимая необучаемость. Случай клинический. Как терминальная стадия рака. Уже ничего не исправить.

Платон Беседин:

Экспертам, рассказывающим о том, что у США нет больше денег на оружие и вообще Вашингтон переориентироваться на Израиль, лучше фантазировать в розовых очках о Барби, а не нести дичь с разных каналов.

Однако они несут. И это одна из проблем войны - дичь, согласно которой «всё идёт по плану» и победа вот-вот.

Виктор Алкснис:

США пошли на очередную эскалацию конфликта на Украине предоставив Украине эти ракеты, обладающие высокими поражающими возможности.

Удары были нанесены по аэродромам в Луганске и в Бердянске.

РФ пока не выразила даже обычной озабоченности по поводу пересечения красных линий.

Просто строжайшим образом выполняется указание Верховного Главнокомандующего, отданное им 17 июня на ПМЭФ 2023 не отвечать на провокации Украины, чтобы не создавать впечатление, что мы злобные и жестокие. И с нами нельзя иметь дело.

Сергей Марков:

"Бумажная эскалация" России против "железной эскалации США"? Госдума проголосовала за отзыв ратификации Договора о запрещении испытаний ядерного оружия. Но при этом Россия многократно заявила, что будет придерживаться этого договора, если США будут придерживаться его.

Это такая "бумажная эскалация" России.

А США уже передали ракеты дальнего удара ATACMS и ВСУ уже нанесли удары ими по аэродромам в Бердянске и ЛНР. Это "железная эскалация" США.

И так все время. Они госпереворот на Украине , - а мы им заявление!

Они массовые поставки вооружений, - а мы им про "красные линии"!

Они теракт на газопроводе, - а мы им "это безответственность!"

Вот в мире будут теперь думать - у кого больше шансов победить? За кем инициатива? За железом или за бумагой?

Уверен, что они все уверены, что Россия уверена в своей уверенности. Эх...

Анатолий Несмиян:

В чём американцы точно не просчитались, так это в рутинизации конфликта. Он стал в России таким фоном, на который уже никто не обращает особого внимания. Мы давно не слышим никаких бодрых речевок про «красные линии», ядерное испепеление (разве что какой-нибудь пропагандист встрепенется, да высокое должностное лицо перепутает рассол с пивом). Поэтому новость про партию дальнобойных ракет, которая бы год назад вызвала буквально сенсацию и вынужденное бормотание властей по поводу озабоченностей и предупреждений, в общем, сейчас реакция нулевая. Как у руководства, так и у аудитории. Прислали и прислали. Какая разница, что прилетает. Тут каждый день прилетает, не все ли равно что именно.

Разве что какой-нибудь военкор начнет чертить линии и графики и накладывать их на карту - но смысла в его упражнении уже никакого. Аудитория мазнёт взглядом и сразу забудет.

Аббас Галлямов:

Похоже, что наступать не получается больше ни у одной, ни у другой стороны. Значит, впереди окопная война. Вместо «ужасного конца» - «ужас без конца».

Это уже будет война мотиваций в чистом виде. У солдат и офицеров, сидящих в окопах, появляется много свободного времени на размышления, ведь им не нужно никуда бежать. Стимулируют эти размышления и бытовые мытарства - а в окопах жизнь не сахар даже для очень неизбалованного человека.

С украинцами всё понятно - они защищают родную землю, защищают свои семьи. Они просто стараются не допустить, чтобы «освободители» повторили Бучу в Одессе, Харькове или Киеве. Тут вопроса: «А зачем нам это всё?» - не возникнет, во всяком случае массово.

Российской армии в этом смысле будет намного сложнее. Дома солдат и офицеров далеко, враг на их захват не претендует. Всего-то и делов: отступить с украинских территорий - и мытарства кончатся. Все эти разговоры о «НАТО у ворот» уже не работают: НАТО у ворот давно, но почему-то не нападает. Теперь всем очевидно, что если кто-то и собирался на Россию напасть, то он сделал бы это ещё год назад - благо российская армия увязла в Украине по уши…

В общем, войну мотиваций путинская армия проиграет. После этого она начнёт разлагаться и революционизироваться.

В общем, будет происходить всё то, что мы видели в преддверии 1917-го.