"Ужасающая правда". Соцсети об "Оскаре" для украинского фильма о войне

Церемония вручения "Оскара" традиционно обсуждается в соцсетях. Скорее всего, блогерам хватило бы пищи для разговоров и в этот раз, даже если бы речь шла только об "Оппенгеймере" и "Барби", но на первый план вышло важное символическое событие: премия украинскому документальному фильму "20 дней в Мариуполе".

Леонид Невзлин:

Действительно, это тот “Оскар”, которого лучше бы не было. Но доносить правду о военных преступлениях Кремля необходимо с самых высоких площадок. И я рад, что Американская киноакадемия по достоинству оценила невероятную работу команды, которая сняла эту ленту.

Мария Певчих:

Вообще, политические документалки редко выигрывают Оскар. Так считалось всегда, и в прошлом году очень много людей из индустрии рассказывали мне, что в Академии политику не жалуют. Лучше про природу что-нибудь снимите. Что-то доброе. Но вот второй год подряд документальный Оскар берет политическое кино. Ужасающая правда о преступлениях путинского режима. Я поздравляю команду фильма ’20 Days in Mariupol’ с заслуженной победой. Я мечтаю, чтобы Путин заплатил немыслимо высокую цену за тот ад, который он сеет по всему миру.

Александр Невзоров:

"Оскар" за фильм "20 дней в Мариуполе" – это серьезная победа Украины и смертельный позор для россии.

Позор всемирный.

Теперь фильм о том, как русские убивали Мариуполь, как бомбили роддома и театры, как убивали детей – увидит все человечество.

Ведь "Оскар" – это не только "за кино", это еще и "за документ". За правду и мужество.

То, за что в РФ дают 8 лет "строго режима с конфискацией" – в мире оценивается "Оскаром" и глобальной благодарностью.

То, что в феврале-марте 2022 начали одиночки, рискнувшие идти против воли путина и русской пропаганды – сегодня превратилось в документ всемирного значения.

От Мариуполя РФ не отмоется никогда. Россия и раньше совершала подобные преступления. Это – ее стиль, её смак, её скрепы.

Но никогда еще "русский садизм" не был так скрупулёзно зафиксирован, как в войне с Украиной.

Россия в XXI век бездумно притащила свои ухватки. Она не учла того, что сегодня всё, "как на ладони", что все регистрируется и рассматривается в лупу интернета.

Теперь бессильны вопли пропаганды и лепет пескова.

Всему миру россия будет навеки впечатана, как неизлечимая, неисправимая страна-убийца.

И это -правда.

Кристина Астафурова:

Второй год фильмы с описанием преступлений Путина выигрывают "Оскар". Отравление Навального. Бомбардировки Мариуполя. Зло голливудского масштаба. Впечатляет, шокирует. Глубокая обеспокоенность под мирное чавкание. Несдержанные обещания. Неработающие санкции. Высокие цены на нефть business as usual. Нехватка оружия. Сколько бы мы отдали, чтобы сценариев для этих фильмов никогда не существовало.

Иван Бабицкий:

Хоть какая-то польза от этого "Оскара" второй год подряд.

Виктор Шендерович:

Этот "Оскар" очень важен для Украины, но гораздо важнее, конечно, чтобы фильм посмотрели россияне. Желательно миллионы. И желательно – именно тех, кто изо всех сил будет уворачиваться от просмотра...

В этом и печаль. И с особым чувством вспомнишь в этом месте киносеансы лета 1945-го года, организуемые, в обмен на хлеб и тушёнку, для бывших любителей Гитлера в американском оккупационном секторе.

Но нет, история не повторяется буквально: не будет никакой оккупации, и никто не поможет с организацией просмотра.

И придется (а когда-нибудь придется) пробиваться к повреждённым мозгам и отравленным душам – своими силами.

Уже не мне, видимо. Но придется.

И документальный фильм про то, что Россия сделала в Мариуполе – это платок Фриды, который должен попадаться на глаза все время.

Тем временем пропагандисты отдуваются как могут.

Сергей Марков:

Фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскара как лучший документальный фильм. И это настоящий фашистский фильм, снятый в духе Геббельса. Фильм прославляет неофашистский режим на Украине. Фильм распространяет фашистскую пропаганду – в то время как в реальности драмтеатр в Мариуполе взорвали СБУ и неонацистский Азов, чтобы обвинить в военных преступлениях Россию, то фильм прямо повторяет эту фашистскую ложь фашистских преступников Азова и СБУ.

Характерно, что получая премию, режиссер завершил фашистким лозунгом бандеровцев, Слава Украине! – это аналог гитлеровского Зиг Хайль!

Когда то Голливуд был за коммунистов, сейчас Голливуд присягает мировому новому фашизму.

Андрей Медведев:

Понятно, что Киноакадемией отрабатывается политическая повесточка, в прошлом году также наградили фильм про Навального. И ценность фильма про Мариуполь весьма спорная.

Но я немного о другом. Пока в США дают "Оскар" украинской трактовке боев за Мариуполь, в России онлайн платформы отказываются размещать фильм русского документалиста Максима Фадеева "У края бездны". Четырёхсерийный рассказ о боях за город. Без прикрас, без тупого урапатриотизма. Все как есть. И страдания мирных жителей, и бойцы, не дожившие до сегодняшнего дня. Там почти все титры у героев в чёрной рамке с датой смерти бойца.

Так вот, российские платформы отказываются размещать российский фильм про Мариуполь, потому что "тема токсичная очень". И вообще "кто такое будет смотреть, это никому не нужно". Вот вам и все.

А нет, не все. Фильм снимали на народные деньги. Минкульт и Фонд Кино финансируют другие фильмы. Ну комедии про бандита Каху, всякие фильмы про эскортниц. Надо ли объяснять, про украинский фильм, кто его финансировал и продвигал?

И вообще, конечно, очень хочется спросить: а сколько российских документальных фильмов о войне на Донбассе, о СВО, о наших героях сейчас представлено на российских платформах? В онлайн кинотеатрах?

Сколько Минкультом выставлено на международные фестивали ?

Ответ же всем понятен, да?

Захар Прилепин:

Это война. Они воюют против нас на всех фронтах.

Свой "Оскар" и свою "Нобелевку" Россия (совместно с Китаем, Африкой, Латинской Америкой, Индией и даже парой европейских стран) могла создать уже 2 года назад. 2 года назад уже было ясно, что – надо, что пора.

Но пока мы даже не приступали.

Причина?

Думаю, втайне российский культурный истеблишмент мечтает вернуться в тот, вчерашний мир.

Ну и другая причина: наша власть слишком мало думает о культурных институциях. Отчего-то ей кажется, что это какие-то далёкие, неважные вещи. Фильмы какие-то, книжки, мультики всякие…

И зря.

Вот весьма характерный текст на канале "Объясняет Readovka":

В последние несколько лет на "Оскаре" безоговорочно доминировала ЛГБТ*-повестка. Но в 2024 настроение стало серьёзнее. Триумфатор года, фильм "Оппенгеймер" Кристофера Нолана (по большому счёту никого кроме него и не наградили) — это призыв к американской либеральной интеллигенции в трудный час поддержать правительство, включиться в работу ВПК Штатов. Фильм звучит как послание: "Америка готовится к большой войне и намерена вооружаться, а гибель сотен тысяч людей — меньшее зло, нужное для обеспечения безопасности американских солдат". Одновременно в творении Нолана проведена нехитрая предвыборная идея: Демпартия, которая в годы президентов Рузвельта и Трумэна дала таланту Оппенгеймера раскрыться, – это хорошо, а республиканцы, к коим принадлежат гонители Оппенгеймера Штраус и Эйзенхауэр, – это плохо. Но, по счастью, пришёл демократ Кеннеди и дал Оппенгеймеру медальку.

С кем будет война? С Россией за Украину? На это вроде бы намекает награждение пропагандистской ленты "20 дней в Мариуполе". Однако на деле украинской теме в этом году уделялось довольно мало внимания, а фильм года содержит многократно проговорённый посыл – Россию нельзя недооценивать. Русские в кратчайший срок способны создать супероружие. Россия и США могут уничтожить друг друга, воевать им крайне опасно. По мере того как надежда разбить русских под Мариуполем тает, американские либералы начинают переползать на более привычную для них позицию: с РФ не воевать, а пытаться заманить её на сторону Запада.

Фарид Бектемиров:

"Ридовка" на полном серьёзе считает, что Оскары выдаёт обком, который распределяет награды так, чтобы у совокупности призёров был некий общий посыл. Собрались 9000 академиков в комнате и такие: щас "Оппенгеймером" намекнём на войну, а "Мариуполем" – на противника в этой войне, и не дай бог кто проголосует не по списку.

Но, конечно, "военный" контекст отмечают многие (здесь, например, об этом же можно почитать свежую колонку Александра Гениса для нашего сайта).

Василий Аленин:

Вообще "Оскар – 24" получился "военизированным". Сразу несколько картин, получивших призы, так или иначе поднимают военную тему. И "Оппенгеймер" с атомной бомбой, и "Зона интересов" с концлагерем, и "20 дней в Мариуполе" с военными действиями между РФ и Украиной, и вдохновленная гимном мира Джона Леннона и Йоко Оно анимационная короткометражка “Война окончена! ”, где действие происходит в альтернативной реальности времен Первой мировой войны.

А как иначе, если тема конфликта – между Россией и Украиной, Израилем и сектором Газа звучала и на самой церемонии, и на улице. В нескольких кварталах от Dolby Theatre сотни пропалестинских протестующих призывали к прекращению войны Израиля в Газе, вызвав пробки, что привело к задержке с началом оскаровского шоу.

Неудивительно, что "Барби", собравшая самую большую кассу в прокате, получила всего одну статуэтку – и то за песню Билли Айлиш – и не взяла даже ожидаемую награду за лучшие костюмы.

Мир воюет, ему не до розового.

Станислав Кучер:

Умиляют рассуждения о "политизированном" "Оскаре" и – шире – искусстве. Война, убийства, преследования несогласных с властью, нарушения прав человека, борьба за справедливость – это не про "политику", а про нашу с вами жизнь. Точнее, про то, что конкретные политики с этой жизнью делают.

Фильмы "Навальный" и "20 дней в Мариуполе" – свидетельства не "политизации" премии, а путинизации жизни. Напоминания о преступлениях государства против человека, иллюстрация того, что происходит, когда благодаря равнодушию миллионов власть над миллионами оказывается в руках негодяев. Доказательство классического "Ты можешь не заниматься политикой, политика все равно займется тобой".

Кстати, специально для зануд напомню, что "политика" в изначальном значении – деятельность по управлению государством. Не вижу, чтобы настоящие художники на нее претендовали. Их дело – реагировать на жизнь во всех ее проявлениях, чем они и занимаются на протяжении нескольких тысячелетий и конкретно сейчас.

Так что, повторю, никакой "политизации" премии нет. Американские киноакадемики молодцы, все правильно делают. И, конечно же, еще большие молодцы – мастера, которые такие фильмы снимают.