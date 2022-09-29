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В 2021 году в мире были убиты 200 экоактивистов

Протест против вырубки многовековых деревьев в Румынии, август 2021 года

Во всём мире в 2021 году были убиты 200 активистов в области защиты окружающей среды. Об этом сообщается в ежегодном отчёте международной неправительственной организации Global Witness. Авторы отчёта признают, что число жертв больше, так как не о всех из них становится известно.

Более 75% зарегистрированных убийств экоактивистов произошли в странах Латинской Америки, больше всего – 54 – в Мексике, их количество в этой стране растёт с каждым годом. В Мексике, находящейся в антилидерах по общему количеству убийств, с насилием сталкиваются и представители коренных народов, на земли и реки которых претендуют наркобанды и промышленники.

В отчёте Global Witness отмечается, что 40% убитых экоактивистов являются представителями коренных народов, при том что они составляют лишь 5% мирового населения. Около 10% всех жертв – женщины, абсолютное их большинство – из коренных народов.

В России в 2021 году убийства экоактивистов не зафиксированы. Однако за последние десять лет в России были убиты четыре защитника природы, подсчитала Global Witness. Всего в мире за этот период организация обнаружила 1733 зарегистрированных убийств экоактивистов. Почти 20% из них произошли в Бразилии, где убийства защитников природы в основном связаны с конфликтом из-за тропических лесов Амазонии.

Авторы отчёта отмечают, что нападения со смертельным исходом фиксируются на общем фоне насилия, запугивания, клеветы и криминализации экозащитной деятельности, с которыми сталкиваются активисты во всех регионах мира.

Global Witness призывает правительства обеспечить соблюдение законов по защите экоактивистов и коренных народов. "Активисты и сообщества играют ключевую роль в защите от экологического кризиса и являются лидерами в кампании по его предотвращению", – написал генеральный директор Global Witness Майк Дэвис.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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