Россия в ООН не признала право человека на здоровую среду

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством одобрила резолюцию, признающую право человека на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду. Россия от поддержки документа воздержалась.
Резолюция призывает все страны, международные организации и бизнес-компании активизировать усилия по обеспечению здоровой окружающей среды для всего населения Земли. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал соглашение историческим и отметил, что его принятие – это только начало.
Общий документ поддержала 161 страна, против не высказался никто. Восемь государств, однако, воздержались от одобрения резолюции, в их числе Россия, Китай, Беларусь, Кыргызстан, Сирия, Иран, Камбоджа и Эфиопия. Воздержавшиеся страны сослались на то, что резолюция не имеет юридической силы, и право человека станет законным, только когда будет включено в международные договоры.
Резолюции Генеральной Ассамблеи действительно не имеют обязательной юридической силы, однако демонстрируют солидарность стран мира по глобальным вопросам. К ним относятся в том числе изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение окружающей среды – их на заседании ООН назвали "тройным планетарным кризисом".
- Учёные подтвердили, что из-за глобального потепления, которое в значительной степени вызвано парниковыми газами, ливни и волны тепла учащаются и становятся интенсивнее. Летом 2022 года проливные дожди вызвали серьёзные наводнения в Австралии, Индии, Бангладеш и Китае. В то же время в некоторых регионах России, США, Японии и странах Европы установилась жара.
- Россия является одним из крупнейших в мире источников метана – парникового газа, который в краткосрочной перспективе в 80 раз сильнее влияет на глобальное потепление, чем углекислый газ. На саммите ООН по климату в ноябре 2021 года более сотни стран договорились сократить свои выбросы метана как минимум на 30% к 2030 году. Россия соглашение не поддержала.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.