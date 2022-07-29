Россия в ООН не признала право человека на здоровую среду

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством одобрила резолюцию, признающую право человека на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду. Россия от поддержки документа воздержалась.

Резолюция призывает все страны, международные организации и бизнес-компании активизировать усилия по обеспечению здоровой окружающей среды для всего населения Земли. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал соглашение историческим и отметил, что его принятие – это только начало.

Общий документ поддержала 161 страна, против не высказался никто. Восемь государств, однако, воздержались от одобрения резолюции, в их числе Россия, Китай, Беларусь, Кыргызстан, Сирия, Иран, Камбоджа и Эфиопия. Воздержавшиеся страны сослались на то, что резолюция не имеет юридической силы, и право человека станет законным, только когда будет включено в международные договоры.

Резолюции Генеральной Ассамблеи действительно не имеют обязательной юридической силы, однако демонстрируют солидарность стран мира по глобальным вопросам. К ним относятся в том числе изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение окружающей среды – их на заседании ООН назвали "тройным планетарным кризисом".