В 2022 году суды в России установили рекорд по закрытым процессам

Российские суды в 2022 году установили рекорд по количеству уголовных дел, которые рассматривались в закрытом режиме. На них не пускали представиелей СМИ и слушателей. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на данные судебной статистики.

За 2022 год российские суды рассмотрели 733 383 уголовных дела, 25 587 из которых рассматривались в закрытом режиме. Как уточняет "Медиазона", по сравнению с 2018 годом эта цифра удвоилась - тогда было рассмотрено в закрытом режиме 13 172 дела. Согласно статистике резкий скачок подобных постановлений судов произошёл в 2020 году. Тогда количество закрытых процессов составило 23 588, хотя ещё в 2019 году их было 16 675.

При этом Конституция России гарантирует открытое судебное разбирательство для всех желающих. Согласно закону дело может быть закрыто только если в нём есть государственная тайна, оно ведётся в отношении дела обвиняемых младше 16 лет или связано с преступлениями сексуального характера.

Как уточняет издание, в 2022 году количество осужденных младше 16 лет составило 4 101 человек, число осуждённых за преступления сексуального характера составляло 7 603 человека. По делам о госизмене, шпионаже и разглашении государственной тайны было вынесено 100 приговоров. В общей сумме, количество приговоров по делам, процессы которых могут быть закрыты, меньше половины от всех дел, рассмотренных непублично.

Однако, согласно закону, судья может закрыть заседание для "обеспечения безопасности участников судебного разбирательства и их близких". "Медиазона" отмечает, что именно эту формулировку и используют, чтобы убрать слушателей и СМИ с резонансных уголовных дел.