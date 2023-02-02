В 2022 году в России возбуждено 779 уголовных дел за посты в соцсетях

В 2022 году в России выявлено 779 случаев уголовного преследования граждан за посты, репосты и высказывания в сети. Это самый высокий годовой показатель за 15 лет наблюдений. Такие данные публикует правозащитный проект "Сетевые свободы" в своём ежегодном докладе, посвящённом свободе интернета в России.

По информации правозащитников, в 2022 году из-за публикаций в сети было возбуждено не менее 42 уголовных дел о дискредитации армии. По шести из них уже вынесены обвинительные приговоры. Ещё 187 уголовных дел были возбуждены по статье о фейках про армию. Правозащитники также отмечают, что некоторые обвинения по статьям об экстремизме оказываются связаны с темой войны в Ураине. Всего в 2022 году "Сетевые свободы" зафиксировали 637 тысяч случаев вмешательства в свободу интернета. Это также стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений.