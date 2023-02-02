Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В 2022 году в России возбуждено 779 уголовных дел за посты в соцсетях

В 2022 году в России выявлено 779 случаев уголовного преследования граждан за посты, репосты и высказывания в сети. Это самый высокий годовой показатель за 15 лет наблюдений. Такие данные публикует правозащитный проект "Сетевые свободы" в своём ежегодном докладе, посвящённом свободе интернета в России.

По информации правозащитников, в 2022 году из-за публикаций в сети было возбуждено не менее 42 уголовных дел о дискредитации армии. По шести из них уже вынесены обвинительные приговоры. Ещё 187 уголовных дел были возбуждены по статье о фейках про армию. Правозащитники также отмечают, что некоторые обвинения по статьям об экстремизме оказываются связаны с темой войны в Ураине. Всего в 2022 году "Сетевые свободы" зафиксировали 637 тысяч случаев вмешательства в свободу интернета. Это также стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

  • После начала российского военного вторжения в Украину президент России Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. В них может быть обвинён любой, кто публично высказывается о войне в Украине, если его высказывания отличаются от официальных сводок. По мнению правозащитников, этой статьей в стране фактически введена военная цензура.
  • 9 декабря прошлого года Мещанский суд Москвы признал виновным в распространении фейков о российской армии оппозиционного политика Илью Яшина - в связи с его стримом о массовых убийствах жителей украинского города Буча. Политик получил 8,5 лет колонии общего режима.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG