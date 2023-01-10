В 2023 в России произошло семь аварий с участием самолетов

С начала 2023 года в России произошло как минимум семь аварий с участием авиационного транспорта. Об этом сообщает "The Moscow Times".
5 января из-за неисправности кондиционера совершил вынужденную посадку самолет компании "Utair", следовавший из Тюмени в Новый Уренгой. 6 января самолет компании "Azur Air" с 236 пассажирами на борту, летевший из Новосибирска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за повреждения лобового стекла. Самолет перевозчика Red Wings вернулся в аэропорт Казани из-за неисправности шасси.
8 января самолет компании "Победа" выкатился с взлетной полосы в Перми, поэтому не смог совершить полет в Москву. 9 января самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines, летевший из Братска в Москву, вынужденно сел в Казани из неисправности туалетной системы. Два человека погибли и четверо пострадали из крушения самолет АН-2 в Ненецком автономном округе. Самолет Ан-26 компании "ИрАэро", летевший из Якутска в Магадан, вернулся в пункт вылета из-за разгерметизации грузового отсека. Часть багажа была утеряна.
Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске 10 января, сообщает транспортная прокуратура. На борту находились 115 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет следовал в Москву, его отправили на стоянку для осмотра. Пассажиров эвакуировали в здание аэропорта.
Ранее издание "Новые известия" подсчитало, что в 2022 году в России произошло более 130 происшествий с участием военной и гражданской авиации. "Экспертное сообщество, мягко говоря, свою озабоченность обозначило еще в феврале-марте. И когда министр транспорта нам рассказывал, что нас ждет иранский сценарий в части противостояния санкциям, он не упомянул печальную статистику. А она в Иране началась с увеличившегося числа инцидентов и потом переросла в череду катастроф", - заявил в декабре основатель международной сети экспертов AIM Group Андрей Патраков.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Евросоюз запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование. США ограничили экспорт товаров авиационной отрасли и ввели санкции в отношении лайнеров из авиапарков "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний.
- В марте в России был принят закон, разрешающий регистрацию иностранных самолетов, находящихся в лизинге у российских компаний.
- В июне бывший вице-премьер Юрий Борисов допустил, что иностранные самолеты придется разбирать на запчасти по мере устаревания лайнеров. По его словам, авиационная отрасль России проживет по такой схеме около пяти лет.
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