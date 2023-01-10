В 2023 в России произошло семь аварий с участием самолетов

С начала 2023 года в России произошло как минимум семь аварий с участием авиационного транспорта. Об этом сообщает "The Moscow Times".

5 января из-за неисправности кондиционера совершил вынужденную посадку самолет компании "Utair", следовавший из Тюмени в Новый Уренгой. 6 января самолет компании "Azur Air" с 236 пассажирами на борту, летевший из Новосибирска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за повреждения лобового стекла. Самолет перевозчика Red Wings вернулся в аэропорт Казани из-за неисправности шасси.

8 января самолет компании "Победа" выкатился с взлетной полосы в Перми, поэтому не смог совершить полет в Москву. 9 января самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines, летевший из Братска в Москву, вынужденно сел в Казани из неисправности туалетной системы. Два человека погибли и четверо пострадали из крушения самолет АН-2 в Ненецком автономном округе. Самолет Ан-26 компании "ИрАэро", летевший из Якутска в Магадан, вернулся в пункт вылета из-за разгерметизации грузового отсека. Часть багажа была утеряна.

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске 10 января, сообщает транспортная прокуратура. На борту находились 115 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет следовал в Москву, его отправили на стоянку для осмотра. Пассажиров эвакуировали в здание аэропорта.

Ранее издание "Новые известия" подсчитало, что в 2022 году в России произошло более 130 происшествий с участием военной и гражданской авиации. "Экспертное сообщество, мягко говоря, свою озабоченность обозначило еще в феврале-марте. И когда министр транспорта нам рассказывал, что нас ждет иранский сценарий в части противостояния санкциям, он не упомянул печальную статистику. А она в Иране началась с увеличившегося числа инцидентов и потом переросла в череду катастроф", - заявил в декабре основатель международной сети экспертов AIM Group Андрей Патраков.