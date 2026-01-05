В 2025 году суды в РФ вынесли рекордное число пожизненных приговоров

За период с января по ноябрь 2025 года российские суды приговорили к пожизненному лишению свободы 100 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Отмечается, что это рекордное число пожизненных приговоров за последние 20 лет. До этого самые высокие показатели были в 2005 и 2012 годах – по 84 приговора. Всего за 2005-2024 годы суды вынесли 1 316 таких приговоров.

За последние несколько лет наказание в виде пожизненного лишения свободы было добавлено еще в несколько статей Уголовного кодекса, отмечает ТАСС. В частности, оно предусмотрено в статьях о госизмене, организации теракта или вовлечении в совершение теракта.