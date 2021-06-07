В 40% случаев суды встают на сторону москвичей по штрафам за маски

В Москве суды почти в 40% случаев встают на сторону жителей города, которые обжалуют штрафы за нарушение "масочно-перчаточного режима" в общественном транспорте. Об этом сообщает издание "Открытые медиа", журналисты которого изучили базу Мосгорсуда.

С мая 2020 года было зарегистрировано 6244 жалобы на административные штрафы за отсутствие маски или перчаток. В 2411 случаях суды отменяли штраф или снижали его сумму. Журналисты уточняют, что в базу Мосгорсуда внесены сведения не по всем жалобам, по которым уже вынесено решение.

Суды считали, что основанием для освобождения от ответственности является малозначительность проступка или отсутствие состава преступления. Штраф отменяли, когда у пассажира маска порвалась или испачкалась, а также когда маска была, но отсутствовали перчатки.

По данным юридического сервиса Destra, к которому обратились журналисты "Открытых медиа", всего в России было подано не менее 6800 жалоб на штрафы за отсутствие масок и перчаток. В 78% случаев суды вставали на сторону тех кто обжаловал административное наказание. Согласно информации сервиса, 3876 штрафов были отменены, а сумма 1428 штрафов была снижена.

С мая 2020 года, когда в Москве ввели обязательное ношение масок и перчаток для пассажиров общественного транспорта, власти оштрафовали почти 410 тысяч жителей столицы. Общая сумма штрафов может составлять более двух миллиардов рублей.