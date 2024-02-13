В Абакане осудили двух военных по делу о самоволке

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил двух военнослужащих Чаяна Сагды и Солаана Самбу-Хоо к 5 и 5,5 годам колонии общего режима соответственно. Их признали виновными в самовольном оставлении места службы в период мобилизации. Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии обвинения, Сагды в июне 2023 года не вернулся вовремя из отпуска в расположение части, проведя два месяца дома. Позднее он самостоятельно пришел в военкомат, после чего на него завели дело.

Самбу-Хоо обвиняется в том, что он покинул место службы "без уважительных причин" в январе 2023 года. В августе того же года военнослужащий сам пришел в военную комендатуру, где его взяли под стражу.

В сентябре 2022 года, с началом мобилизации для войны против Украины, российские власти ужесточили уголовную ответственность за неисполнение приказа, избиение командира, оставление части, дезертирство, нарушение правил службы и утрату военного имущества. Большинство статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10-15 лет. В том числе, в уголовном кодексе появилась статья о сопротивлении начальнику в период боевых действий или мобилизации. Она также предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Издание "Медиазона" посчитало, что за 2023 год в российские военные суды поступило более пяти тысяч уголовных дел о самовольном оставлении части.