В Абхазии создадут "пункт постоянного базирования" Черноморского флота

В Очамчирском районе самопровозглашённой республики Абхазия появится пункт постоянного базирования российского военно-морского флота. Президент самопровозглашённой республики Аслан Бжания, на днях встретившийся в Москве с Владимиром Путиным, заявил в интервью "Известиям", что соглашение об этом уже подписано.

По словам Бжания, пункт будет создан "в ближайшее время". Абхазский лидер подчеркнул, что недавно в порт зашёл российский малый ракетный корабль "Циклон".

Сейчас в Очамчире размещён пункт базирования сторожевых кораблей береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

МИД Грузии выразил обеспокоенность в связи с заявлениями Бжания, заявив о "грубом нарушении суверенитета и территориальной целостности Грузии".

Россия признала независимость Абхазии, провозглашённую более 30 лет назад, в 2008 году после так называемой пятидневной войны с Грузией. Тбилиси и подавляющее большинство стран мира считают Абхазию неотъемлемой частью грузинской территории. Грузия называет территорию самопровозглашённой республики оккупированной Россией - там размещены российские военные.