В Абхазии запретят работу ряда международных и западных НКО

Министр иностранных дел самопровозглашённой республики Абхазия Инал Ардзинба заявил о кардинальном изменении подхода властей в Сухуми к сотрудничеству с рядом иностранных и международных организаций, в том числе с Агентством США по международному развитию (USAID) и Программой развития ООН.
В заявлении главы МИД самопровозглашённой республики эти организации обвиняются в "непрозрачной деятельности" и "попытках дезинформирования руководства Абхазии". В связи с этим руководитель миссии USAID на Южном Кавказе Джон Пеннел объявлен в Абхазии персоной нон грата. Это означает, что Пеннел больше не сможет приезжать в самопровозглашённую республику.
МИД Абхазии сообщает, что в ходе проверки проекта Программы развития ООН "Партнерство для устойчивости", осуществляемой совместно с USAID, "выявлены попытки создания диалоговых площадок в онлайн и офлайн форматах с целью установления прямого контакта между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии, в том числе среди беженцев".
Кроме того, в МИД Абхазии выразили недовольство "публикацией на официальных сайтах органов государственной власти США информации, представляющей угрозу национальной безопасности Республики Абхазия". Особое возмущение властей в Сухуми вызывает то, что в некоторых документах ООН и USAID Абхазия обозначается как "регион Грузии, оккупированный Россией" и уделяется большое внимание "развитию трансграничных, особенно экономических связей с Грузией".
В абхазском МИДе заявляют, что «размытые цели и задачи» служат достижению главной цели – "созданию общественных условий для продвижения политики Грузии в Абхазии".
Исходя из вышеупомянутых претензий и подозрений МИД Абхазии решил:
- Отказаться от сертификации новых проектов при частичной или полной финансовой поддержке со стороны USAID
- Запретить реализацию проектов, целью которых является установление контактов между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии.
- отныне не согласовывать проекты с "размытой и неточной информацией, в полной мере не отражающих цели и задачи проекта".
- запретить финансирование медиапроектов, целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики Республики Абхазия.
- Требовать от международных организаций обязательного согласования с властями Абхазии выделения финансовых средств на инициативы абхазских неправительственных организаций, а также любых мероприятий, проводимых в рамках согласованных проектов.
Решение МИД Абхазии раскритиковали некоторые абхазские неправительственные организации, имеющие большой опыт работы с международными донорами. В частности, директор абхазского "Центра Гуманитарных Программ" Арда Инал-ипа заявила, что Инал Ардзинба, по её мнению, помогает Грузии в попытках добиться полной изоляции Абхазии и помешать её международному признанию.
В мае 2022 года абхазский МИД закрыл проект международной организации "Движение против голода" под названием "Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития".
В сентябре прошлого года абхазский МИД объявил гражданку Франции Тифэн Лукас персоной нон грата, обвинив её в сборе разведданных. Лукас руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая реализовывалась в селе Приморское Гудаутского района в непосредственной близости от российской военной базы.
Позже глава абхазского ведомства Инал Ардзинба призвал жителей Абхазии не сотрудничать с Фондом Бергхофа, заявив, что МИД берет на особый контроль любое взаимодействие с этим фондом.
- Инал Ардзинба занимает должность главы абхазского МИДа с 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нём он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования "Бессарабия" на территории Одесской области, а также в участии в деятельности сепаратистов так называемой "ДНР" Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
- Грузия и подавляющее большинство стран мира считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
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