В Абхазии запретят работу ряда международных и западных НКО

Министр иностранных дел самопровозглашённой республики Абхазия Инал Ардзинба заявил о кардинальном изменении подхода властей в Сухуми к сотрудничеству с рядом иностранных и международных организаций, в том числе с Агентством США по международному развитию (USAID) и Программой развития ООН.

В заявлении главы МИД самопровозглашённой республики эти организации обвиняются в "непрозрачной деятельности" и "попытках дезинформирования руководства Абхазии". В связи с этим руководитель миссии USAID на Южном Кавказе Джон Пеннел объявлен в Абхазии персоной нон грата. Это означает, что Пеннел больше не сможет приезжать в самопровозглашённую республику.

МИД Абхазии сообщает, что в ходе проверки проекта Программы развития ООН "Партнерство для устойчивости", осуществляемой совместно с USAID, "выявлены попытки создания диалоговых площадок в онлайн и офлайн форматах с целью установления прямого контакта между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии, в том числе среди беженцев".

Кроме того, в МИД Абхазии выразили недовольство "публикацией на официальных сайтах органов государственной власти США информации, представляющей угрозу национальной безопасности Республики Абхазия". Особое возмущение властей в Сухуми вызывает то, что в некоторых документах ООН и USAID Абхазия обозначается как "регион Грузии, оккупированный Россией" и уделяется большое внимание "развитию трансграничных, особенно экономических связей с Грузией".

В абхазском МИДе заявляют, что «размытые цели и задачи» служат достижению главной цели – "созданию общественных условий для продвижения политики Грузии в Абхазии".

Исходя из вышеупомянутых претензий и подозрений МИД Абхазии решил:

Отказаться от сертификации новых проектов при частичной или полной финансовой поддержке со стороны USAID

Запретить реализацию проектов, целью которых является установление контактов между гражданами Республики Абхазия и гражданами Грузии.

отныне не согласовывать проекты с "размытой и неточной информацией, в полной мере не отражающих цели и задачи проекта".

запретить финансирование медиапроектов, целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики Республики Абхазия.

Требовать от международных организаций обязательного согласования с властями Абхазии выделения финансовых средств на инициативы абхазских неправительственных организаций, а также любых мероприятий, проводимых в рамках согласованных проектов.

Решение МИД Абхазии раскритиковали некоторые абхазские неправительственные организации, имеющие большой опыт работы с международными донорами. В частности, директор абхазского "Центра Гуманитарных Программ" Арда Инал-ипа заявила, что Инал Ардзинба, по её мнению, помогает Грузии в попытках добиться полной изоляции Абхазии и помешать её международному признанию.

В мае 2022 года абхазский МИД закрыл проект международной организации "Движение против голода" под названием "Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития".

В сентябре прошлого года абхазский МИД объявил гражданку Франции Тифэн Лукас персоной нон грата, обвинив её в сборе разведданных. Лукас руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая реализовывалась в селе Приморское Гудаутского района в непосредственной близости от российской военной базы.

Позже глава абхазского ведомства Инал Ардзинба призвал жителей Абхазии не сотрудничать с Фондом Бергхофа, заявив, что МИД берет на особый контроль любое взаимодействие с этим фондом.