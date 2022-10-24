В администрации Курской области призвали выкапывать окопы, сообщает "Медуза" со ссылкой на запись оперативного совещания чиновников. На записи об этом говорит глава комитета региональной безопасности Михаил Горбунов, предполагая обстрелы сельских территорий.

"Что касается территорий, где люди посещают почту, банки, магазины, у них нет там подвальных помещений. Рядом должны быть оборудованы укрытия. Элементарное укрытие - это выкопанный окоп. Обустройте их, это сделать несложно. Образцы, фотографии мы вам пришлем", - обращается Горбунов к коллегам.

Курская область наряду с другими приграничными с Украиной российскими территориями регулярно подвергается обстрелам. 23 октября губернатор области Роман Старовойт заявил, что в регионе завершилось строительство двух усиленных линий обороны, а до 5 ноября, по его словам, появится и третья. В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале строительства в области оборонительных сооружений из бетонных блоков.