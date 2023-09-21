В Адыгее пожилого Свидетеля Иеговы приговорили к реальному сроку

Майкопский городской суд признал 68-летнего Свидетеля Иеговы Николая Воищева виновным в организации деятельности экстремистской организации и приговорил его к трём годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Также Воищеву установлен запрет заниматься просветительской деятельностью и деятельностью, связанной с руководством и участием в религиозных и общественных организациях на четыре года, сообщает портал "Свидетели Иеговы. Юридическая ситуация в России". Приговор был вынесен 14 сентября, однако известно о нем стало лишь сейчас.
Прокуратура запрашивала наказание в виде семи лет лишения свободы.
С учетом проведенного времени в СИЗО, которое зачтено в срок наказания с повышающим коэффициентом "день за полтора", в колонии Воищеву осталось отбыть около полутора лет.
Портал "Свидетели Иеговы. Юридическая ситуация в России" отмечает, что в основу обвинения легли показания двух засекреченных свидетелей, сообщивших лишь, что Воищев является Свидетелем Иеговы, но не слышавших от него призывов к экстремизму. Также сообщается, что психолингвистическая экспертиза была выполнена специалистом, у которого нет лингвистического образования.
- Дело против Николая Воищева возбуждено в октябре 2022 года. Он был отправлен под арест. Виоще рассказывал адвокату, что содержится в переполненной камере и вынужден спать на полу. После перевода в СИЗО он остался без необходимых лекарств. Защите не удалось оспорить меру пресечения.
- Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Воищева политзаключенным.
- В 2017 году Верховный суд признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил деятельность на территории России.
- В 2022 году Европейский суд по правам человека признал запрет организаций Свидетелей Иеговы и последовавшее за ним преследование верующих незаконными.
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