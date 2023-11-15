В аэропорт "Домодедово" прибыла вторая группа россиян из сектора Газа

Самолет МЧС России, на борту которого находились 98 эвакуированных из сектора Газа россиян, приземлился в аэропорту "Домодедово", сообщил агентству "Интерфакс" директор департамента информационной политики МЧС.

Спецборт МЧС вылетел из Каира в Москву во вторник около 19.00 московского времени.

В понедельник в аэропорту "Домодедово" приземлился самолет министерства с первой группой эвакуированных из сектора Газа россиян. На борту были 70 человек.

В среду же 88 россиян пересекли контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта с сектором Газа, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на тот же источник.

Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать 297 человек, из них в Россию уже доставлено 168 человек", - говорится в сообщении МЧС.



