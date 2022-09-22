В аэропортах проходят дополнительные проверки мужчин, улетающих из РФ

Из ряда российских аэропортов поступают сообщения о дополнительных проверках пассажиров-мужчин, вылетающих из России.

По ряду сообщений в соцсетях, в петербургском аэропорту Пулково и в московских аэропортах проверяют практически всех молодых мужчин. По другим сообщениям, проверки выборочные.

Как правило, на паспортном контроле задают вопросы о том, когда был куплен билет, есть ли обратный билет, служил ли вылетающий в армии и есть ли у него военно-учётная специальность. По ряду свидетельств, проверка может продолжаться 15-20 минут, однако о случаях, чтобы людей после проверки не пропустили на рейс, пока не сообщалось.

Как пишет петербургское издание "Ротонда", в Пулкове на дополнительную проверку отводят почти всех мужчин, улетающих из страны. Читатели "Ротонды" в частности сообщают, что у них переписывали данные военных билетов и паспортов. Об аналогичных проверках сообщали очевидцы из московских аэропортов Домодедово и Внуково.

В России накануне была объявлена мобилизация - власти называют её частичной, но критерии в указе президента очень расплывчатые и по сути позволяют призвать любого гражданина, пребывающего в запасе. Об ограничении выезда из России потенциально подлежащих призыву граждан объявлено не было. При этом закон о мобилизации предусматривает, что покидать место жительства им нельзя без разрешения военкома.

На фоне сообщений о мобилизации резко выросли продажи авиабилетов на рейсы из России и, как следствие, цены на них. Кроме того, сообщается о пробках на автомобильных погранпереходах.