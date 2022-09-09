Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Бирмингеме задержали подозреваемого по делу о взрыве бомбы в 1996 году

В аэропорту Бирмингема в Англии задержали подозреваемого по делу о взрыве бомбы в центре Манчестера в 1996 году. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Управление по борьбе с терроризмом северо-западной части Великобритании.

Подозреваемый находится под стражей. Контртеррористическое управление также заявило, что в течение нескольких лет вело повторное расследование взрыва, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении.

В июня 1996 года, накануне футбольного матча Россия-Германия, в грузовике на одной из центральных улиц Манчестера была взорвана бомба весом 1,5 тысячи килограммов. Это была самая мощная бомба, взорванная в Великобритании со времён Второй мировой войны.

В результате взрыва никто не погиб, но более 250 человек получили ранения. Ущерб инфраструктуре города, по оценкам страховых компаний, составил 700 миллионов фунтов стерлингов.

Взрыв организовала Временная ирландская республиканская армия – национально-освободительная организация, которая добивается полной независимости Северной Ирландии от Великобритании. Однако обвинение так и не было никому предъявлено. Летом 2021 года, спустя 25 лет после нападения, полиция заявила о "новых, хотя и ограниченных, возможностях для расследования" после очередного обзора улик.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG