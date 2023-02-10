В аэропорту Буэнос-Айреса задержали беременных россиянок

В Аргентине в аэропорту Буэнос-Айреса сотрудники миграционной службы не пустили в страну несколько беременных россиянок. Они были задержаны. Об этом сообщает "Сирена" со сслыкой на мужа одной из россиянок.

По данным издания, 7 февраля в Аргентину не пустили одну беременную гражданку России, 8 февраля отказали во въезде в страну ещё двум, а 9 февраля было задержано около 15 россиянок. Уточняется, что позднее, тех из них, кто были в сопровождении членов семьи, отпустили.

Телеграм-канал "Аргентина на русском" сообщил, беременным россиянкам отказывают во въезде в страну по причине "ложного туризма". Власти считают, что их реальные цели прибывания в Аргентине не соответствуют заявленным. Сообщается, что не менее трёх россиянок обратились в суд, чтобы избежать депортации в Россию. В одном из случаев он встал на сторону женщины.

По информации телеканала "Настоящее время", на 10 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса оставались шесть беременных гражданок России, которых не пускают в Аргентину.

Согласно законам Аргентины, ребёнок, родившийся на территории этой страны, получает гражданство "по праву почвы". Его родители могут получить право на постоянное проживание и позднее также могут получить гражданство. Представители посольства России в Аргентине сообщали, что в 2022 году в страну переехали около 2500 россиян. Среди них было много беременных женщин, которые приехали туда с целью родить ребёнка. Дипломаты предполагают, что в 2023 году количество переехавших в Аргентину россиян может дойти до 10 тысяч.