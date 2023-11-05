В аэропорту Гамбурга неизвестный захватил в заложники ребёнка

В аэропорту Гамбурга неизвестный удерживает в заложниках ребёнка. Как сообщает полиция, подозреваемый вооружён. Вылеты и прилёты в аэропорт отменены, он заблокирован, идёт полицейская операция.

По сведениям газеты Bild, 35-летний мужчина на автомобиле протаранил шлагбаум у аэропорта и выехал на взлётную полосу, остановившись рядом с самолётом авиакомпании Turkish Airlines. Вместе с ним в машине находится его четырёхлетняя дочь. Подозреваемый вооружён: по пути он несколько раз выстрелил в воздух из пистолета.

Предположительно, подозреваемый поспорил с бывшей женой из-за опеки над ребёнком и требует, чтобы ему позволили вылететь с дочерью в Турцию.

Полиция эвакуировала из аэропорта около 3200 пассажиров и встречающих. Все рейсы в него и из него отменены. На 6 утра по местному времени полиция сообщает, что с подозреваемым ведутся переговоры.