В аэропорту Кишинёва неизвестный открыл стрельбу, двое погибших

В международном аэропорту Кишинёва неизвестный устроил стрельбу. Пассажир, которого не пропустили через паспортный контроль, выхватил оружие у пограничника и застрелил его, потом произвёл ещё несколько выстрелов. МВД Молдовы сообщает о двух погибших.

Пассажиры и посетители аэропорта были эвакуированы, здание оцеплено. Вылеты всех рейсов отложены.

На место происшествия прибыл отряд спецназа FULGER. В результате их штурма стрелявший был задержан. Полиция сообщает, что при задержании он получил ранения, ему была оказана помощь.

Сообщается, что стрелок прилетел в Кишинёв рейсом из Турции. Его имя и гражданство не уточняются. После задержания полиция объявила об устранении опасности, однако вылеты из аэропорта и его коммерческая деятельность остались приостановлены ещё на несколько часов.

Президент Молдовы Майя Санду направила соболезнования семьям погибших. Это были пограничник и сотрудник службы безопасности аэропорта.