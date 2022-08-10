В аэропорту Шарль-де-Голль в Париже полиция застрелила бездомного

Сотрудники полиции застрелили мужчину, который размахивал ножом в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль. Об этом сообщило в твиттере полицейское управление Парижа.

Источник в аэропорту сообщил, что инцидент произошел в оживленном терминале 2F в среду утром, когда “бездомный мужчина начал беспокоить агентов службы безопасности, и полиция была вызвана, чтобы забрать его”. Мужчина ушёл, выкрикивая проклятия, но затем вернулся и начал угрожать ножом. Один из полицейских выстрелил в него.

Фотограф Агентства Франс Пресс, ставший свидетелем этой сцены, сказал, что "крупный цветной человек размахивал чем-то похожим на нож в сторону полиции. Ему было приказано остановиться, но он продолжал приближаться к ним, и сотрудник полиции произвел единственный выстрел".

Близкий к расследованию источник телеканала BFMTV, рассказал, что, по его данным, мужчина получил ранение в живот и умер.