В аэропорту Токио загорелся пассажирский самолёт

Пассажирский самолёт авиакомпании Japan Airlines горит на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ханэда в Токио. На борту находились около 400 пассажиров и членов экипажа. Всех их удалось эвакуировать, передаёт японский телеканал NHK.

На месте работают пожарные расчёты.

По данным NHK, лайнер летел в Токио с Хоккайдо. Он столкнулся с самолётом береговой охраны в небе над аэропортом. В самолёте береговой охраны было шесть человек. Одному из низ удалось эвакуироваться. Судьба пятерых пока неизвестна.

Экипаж береговой охраны готовился вылетать в районы, пострадавшие от землетрясения. С 1 января в Японии произошло более 150 подземных толчков. Магнитуда самого сильного достигала 7,6. Погибли около 50 человек, столько же пострадали.

Для всего западного побережья была объявлена угроза цунами, ее отменили спустя сутки.

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