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В аэропорту Внуково упал вертолёт лётного отряда для перевозки Путина

Вертолёт Ми-8 над Москвой

В Аэропорту Внуково потерпел крушение вертолёт Ми-8. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщают российские информационные агентства.

ТАСС уточняет, что вертолёт совершил жёсткую посадку. Телеграм-канал Baza пишет, что при посадке вертолёт задел лопастями землю и ударился хвостовой частью.

По данным Mash, причиной крушения могло стать повреждение винтов.

По имеющейся информации, Ми-8 принадлежит специальному лётному отряду "Россия". Он подчиняется управлению делами президента России и обеспечивает перевозку воздушным транспортом высших должностных лиц, включая главу государства.

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