В аэропорту Внуково задержана женщина, имеющая гражданство США

Сотрудники таможни аэропорта Внуково в Москве задержали женщину с двойным гражданством — России и США — за попытку незаконного ввоза в страну огнестрельного оружия.

Об этом сообщает AFP, со ссылкой на Федеральную таможенную службу России (ФТС).

Как заявляет ФТС, задержанная прилетела в Москву из США транзитом через Турцию и прошла в "зелёный коридор" в аэропорту Внуково, предназначенный для пассажиров без товаров, подлежащих декларированию. Однако" в ходе выборочной проверки её багажа" таможенники обнаружили пистолет Colt Commander и три пустых магазина. Кроме того, в её вещах был найден банковский чек на сумму 138 тысяч долларов США. При этом задержанная якобы заявила, что не знала о необходимости декларировать оружие и чек при въезде в Россию.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде огнестрельного оружия. В России действуют строгие правила ввоза и хранения оружия.

С начала вторжения России в Украину в 2022 году российские власти неоднократно задерживали под различными предлогами и отдавали под суд американских граждан. Среди них была редактор татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе такие случаи стали происходить гораздо реже.