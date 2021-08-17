В Афганистане Амрулла Халеф взял на себя роль главного противника талибов

Только один высокопоставленный чиновник бывшего правительства Афганистана открыто заявил, что "никогда не склонит голову перед властью талибов" и намерен остаться в Афганистане. Это уроженец провинции Панджшер, вице-президент при бежавшем президенте Ашрафе Гани, Амрулла Салех. Это уроженец Панджшера, вице-президент Амрулла Салех.

16 августа корреспондент Би-би-си Ялда Хаким опубликовала совместное фото Амруллы Салеха и Ахмада Масуда-младшего. Надпись под снимком содержит предположение, что в Афганистане формируется антиталибская коалиция.

Ахмад Масуд — сын афганского лидера моджахедов в 1980-1990-х годах, полевого командира и министра обороны Ахмад Шаха Масуда, начал организацию сопротивления движению "Талибан" (запрещено в России). Об этом сообщается в письме, которое опубликовал Ахмад Масуд во французском журнале "La Règle du Jeu". Издатель журнала - известный в мире писатель и философ Бернар-Анри Леви, друживший с отцом Масуда-младшего. Ахмад Шах Масуд был убит смертниками Аль-Каиды 20 лет назад.

Ахмад Масуд в своём обращении, напечатанном во французском журанале, в частности, пишет, что афганцы ныне находятся в положении Европы 1940 года. Разгром страны почти завершен, и проигравшие ищут возможности сотрудничать с талибами, считает Ахмад Масуд.