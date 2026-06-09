В Афганистане госслужащим запретили пользоваться смартфонами

Лидер правящей в Афганистане группировки "Талибан" Хайбатулла Ахундзада запретил талибам и всем государственным служащим пользоваться смартфонами. Об этом сообщает Afghanistan International со ссылкой на некий документ. Что это за документ, не уточняется. Приказ Ахундзады, по данным медиа, был устным.

О приказе уведомили военные суды, которые, как сообщается, будут привлекать к ответственности нарушителей. Им поручено обеспечить "полное исполнение приказа и предоставить руководству талибов гарантии его выполнения".

Кроме того, создан специальный список, в котором указаны имя, должность, место службы, мобильный оператор и номер телефона каждого лица, находящегося под наблюдением.

Несколько дней назад министерство образования правительства талибов запретило ученикам приносить смартфоны в школы. До этого министр высшего образования назвал смартфоны "одним из трёх главных врагов мусульман". В октябре 2025 года он сообщил университетам и учебным заведениям, что использование смартфонов запрещено в рабочее время и на территории университетов, а мобильными устройствами могут пользоваться только ректоры и руководители учебных центров.

Радикальная исламистская группировка "Талибан" признана террористической организацией в США и ЕС. После захвата власти в Афганистане в августе 2021 года талибы ограничили доступ к интернету, объяснив это решение предотвращением "безнравственности". В целом, по мнению критиков, отключение интернета (осенью 2025 года талибы полностью отключали интернет в стране) вписывается в общий курс талибов на подавление личных свобод и свободного обмена информацией. Россия остаётся единственной страной в мире, де-юре признавшей правительство талибов, так называемый Исламский эмират Афганистан.

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