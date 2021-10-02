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В афганской провинции Бадахшан создан спецбатальон смертников

Пятничная молитва у одной из кабульских мечетей, 1 октября 2021

Вице-губернатор провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана заявил журналистам о создании батальона особого назначения, состоящего из смертников. Спецподразделение предназначено для дислокации на границах Афганистана, в частности, на территории провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном и Китаем.

По словам вице-губернатора Муллы Ахмада Ахмади, батальон подобен тому спецподразделению, которое наносило удары по силам безопасности при предыдущем правительстве.

Вице-губернатор назвал смертников мужественными бойцами, без самопожертвования которых не было бы возможно, как он выразился, нанести поражение войскам США в Афганистане.

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