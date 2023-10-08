Больше двух тысяч человек погибли в Афганистане в результате землетрясения магнитудой 6,3 в 35 километрах к северо-западу от города Герат в субботу, 7 октября. Число пострадавших превышает девять тысяч. Повреждения получили больше 1300 домов, сообщает Reuters со ссылкой на правительство талибов.

Как передает Associated Press, в результате землетрясения разрушены несколько деревень. Сотни жителей оказались под обломками.

Это самое разрушительное землетрясение за последние 20 лет. Предыдущее мощное землетрясение произошло на востоке Афганистана в июне прошлого года. Тогда погибли не менее тысячи человек, ранения получили не менее полутора тысяч.

Герат расположен в 120 км к востоку от границы с Ираном и считается культурной столицей Афганистана. По данным Всемирного банка за 2019 год, в провинции проживает около двух миллионов человек.