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В Африку прибыло первое с начала войны судно с зерном из Украины

Погрузка пшеницы на "Брейв Коммандер"

В Африку по морю прибыла первая с начала войны партия зерна из Украины. Как сообщает Би-би-си, украинское зерно в порт Джибути доставило судно "Брейв Коммандер" под ливанским флагом. На его борту 23 тысячи тонн пшеницы для последующей отправки в Эфиопию.

Прибытие судна подтвердило министерство инфраструктуры Украины. Судно вышло из украинского порта Южный 16 августа, путь из Черного моря в Джибути на берегу Индийского океана занял две недели.

Транспортировка зерна морским путём из подконтрольных Украине черноморских портов стала возможной после заключения в прошлом месяце под эгидой ООН соглашения в Стамбуле. Россия обязалась не атаковать объекты инфраструктуры, связанные с экспортом зерна.

Доставку прибывшей в Джибути партии пшеницы оплатила Всемирная продовольственная программа ООН. По оценкам ведомства, потребуется около недели, чтобы пшеница была упакована в мешки и доставлена по суше в Эфиопию, где 20 млн человек нуждаются в продовольственной помощи.

До войны в Украине Продовольственная программа ООН получала три четверти своей продовольственной помощи из Украины и России. После начала войны часть украинских портов оказалась под контролем России, а порты в Одесской и Николаевской области были заблокированы. В результате в них скопились миллионы тонн зерна, предназначенного на экспорт.

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