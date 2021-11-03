В Алтайском крае более 120 местных жителей вышли из "Единой России"

В Благовещенском районе Алтайского края из "Единой России" вышли 120 местных жителей. Причиной стали недостаточные, по их мнению, действия партии в ситуации с возможной сменой собственника градообразующего предприятия "Кучуксульфат". Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Партию покидают жители рабочего поселка Степное Озеро и поселка городского типа Благовещенка, связанные с заводом "Кучуксульфат". Первым об этом написал телеграм-канал "Политджойстик" 28 октября.

Информацию о массовом выходе из "Единой России" подтвердил "Коммерсант-Сибирь". По данным издания, из 500 членов районной организации более 120 решили выйти из партии. На заводе говорят о частых проверках контролирующих органов, которые мешают работе предприятия. Местные члены партии обращались к руководству "Единой России" на всех уровнях, но решения проблемы не добились.

Местные жители переживают, что если придет новый собственник, то посёлки могут умереть. По их словам, "Кучуксульфат" много вкладывает в развитие района.

20 октября Генпрокуратура России направила в арбитражный суд иск к совладельцам "Кучуксульфат" с требованием вернуть государству акции приватизированного в 1992 году предприятия, которыми новые собственники, как считает ведомство, владеют незаконно. Рассмотрение иска назначено на 19 ноября.

"Мы на последних выборах "Единую Россию" поддерживали. Людей агитировали в надежде. По округу мы победили, а получается, наши просьбы не слышат", – заявил бывший глава первичной ячейки партии Дмитрий Бекметов.

Компания "Кучуксульфат" производит сульфат натрия из мирабилита, добываемого из месторождения минеральных солей озера Кучукского. Выручка компании в 2020 году составила 6 миллиардов рублей, чистая прибыль – 733,2 миллиона рублей. На предприятии работает 1,2 тысячи человек, оно является градообразующим для рабочего поселка Степное Озеро, где более 6 тысяч жителей.