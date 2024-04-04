В Алтайском крае глава села проплыл по улицам в паводок

В Алтайском крае глава посёлка Солнечный Алексей Дуров проплыл несколько метров в талых водах прямо по селу, чтобы показать масштабы паводка. Видео опубликовал тг-канал "Алтайские крайности".

По словам Дурова, вода затопила 100% территории населенного пункта. Власти Первомайского района поставили в Солнечном два насоса, однако они, по словам Дурова, не решают проблемы: после откачки вода попадает в систему канализации, а затем - в подвалы и огороды жителей. "Двое суток идет абсолютно бессмысленная работа. Глава Первомайского района бездействует, а проблема усугубляется с каждым часом. Сегодня уже SOS надо кричать", - сказал Дуров.

3 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил Владимиру Путину, что ситуация с паводком в регионе "стабилизировалась".

В конце марта власти ввели в регионе режим ЧС из-за половодья. В результате паводка вода подтопила или полностью затопила около 500 строений в 40 населенных пунктах Алтайского края.