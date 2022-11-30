В алтайской больнице врачи работают без отопления, все кабинеты - в плесени

Врачи Центральной районной больницы села Смоленское Алтайского края заявили об ужасных условиях работы.

Издание Сибирь.Реалии публикует фотографии из учреждения. На них, в частности, видно, что все помещения больницы от пола до потолка покрыты плесенью, фельдшерская комната из-за водопроводной аварии залита водой, в туалетной комнате часть потолка обвалилась на пол.

Кроме того, по словам врачей, во всём здании нет отопления, из-за чего они вынуждены работать в куртках. При этом зимнюю рабочую форму им не выдают, хотя на днях в регионе температура воздуха опустилась до -35 градусов. По словам работников больницы, все они ходят на работу простывшие.

Также медики утверждают, что в здании водятся блохи, клопы и мыши, которых находят мёртвыми на всех поверхностях в фельдшерских комнатах. Отмечается, что сотрудники больницы неоднократно обращались к её руководству с коллективными жалобами на условия работы, но они игнорируются.

Главным врачом Центральной районной больницы села Смоленское является председатель районного собрания депутатов Алексей Хамрилов.