В Амстердаме в результате взрыва повреждена еврейская школа

Рано утром в субботу в Амстердаме произошел взрыв на территории еврейской школы: здание получило незначительные повреждения, никто не пострадал. Мэр города Фемке Халсема назвала произошедшее "преднамеренным нападением на еврейскую общину".

"Это трусливый акт агрессии против еврейской общины. Евреи Амстердама все чаще сталкиваются с антисемитизмом. Это неприемлемо", – заявила Халсема. По словам мэра, у полиции есть записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен человек, устанавливающий взрывное устройство.

Как отмечает агентство Reuters, эта школа – единственная в Нидерландах, предназначенная специально для ортодоксальных евреев.

Меры безопасности в синагогах и еврейских учреждениях были усилены после взрыва, который вызвал пожар в синагоге в центре Роттердама. Инцидент произошел в ночь на 13 марта, в результате атаки никто не пострадал. Как пишет The Guardian, подозреваемые были задержаны, когда они проезжали мимо другой синагоги – это трое подростков в возрасте 19,18 и 17 лет.

9 марта произошел взрыв в синагоге в бельгийском городе Льеж – здание получило повреждения, никто не пострадал. Мэр Льежа Вилли Демейер назвал произошедшее "антисемитским актом".

12 марта неизвестный попытался врезаться на автомобиле в здание синагоги "Храм Израиля" в окрестностях американского города Детройт – нападавший был застрелен охранниками. Его мотив до сих пор неизвестен, однако генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессел заявила, что существует явная связь между войной с Ираном и нападением на синагогу.