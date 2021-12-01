В Амурской области мэра отправили в отставку за коррупцию

Суд досрочно прекратил полномочия главы города Сковородино Татьяны Безугловой. Основанием послужили нарушения антикоррупционного законодательства, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

По данным ведомства, мэр от имени администрации города в 2018 и 2019 заключила два договора с родственником. Возникший конфликт интересов Безуглова по закону не урегулировала.

Прокуратура провела проверку и обратилась в суд с требованием признать конфликт интересов неурегулированным и досрочно прекратить полномочия главы города.

Татьяну Безуглову избрали главой Сковородино в декабре 2014 года. Через пять лет, в декабре 2019 года, её переизбрали на этот пост.

В июле 2018 года Безуглова через соцсети разыскала вандалов, которые украли с центральной площади Знамя Победы с флагштоком. Ей прислали видео происшествия, и она через подписчиков установила их имена и места работы.