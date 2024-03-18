В Амурской области обвал на шахте, внутри остаются 13 горняков

В Амурской области в понедельник произошёл обвал на руднике горно-металлургического комбината. Как пишет "Коммерсантъ", под завалами могут находиться 13 горняков.

По данным телеграм-канала 112, обвал породы произошел в штреке комбината "Пионер". Это одно из крупнейших в России золотодобывающих предприятий, оно принадлежит группе горнодобывающих компаний "Петропавловск".

МЧС ведёт работу по спасению людей. Как сообщают российские телеграм-каналы, все рабочие живы. Воздух в шахту поступает, но прямой связи с людьми нет, так как коммуникации оборвало. На помощь выдвинулся взвод горноспасателей из Нерюнгри, и ещё один отряд вылетел из Хабаровска.

К поисково-спасательным работам привлечены 25 специалистов и 4 единицы техники.

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