В Англии спели про "Жизнь и смерть Александра Литвиненко"

Мировая премьера оперы “Жизнь и смерть Александра Литвиненко” о судьбе бывшего офицера ФСБ, отравленного в Лондоне в 2006 году, состоялась в рамках летнего фестиваля оперного искусства Grange Park Opera в графстве Суррей в Великобритании. Премьерный показ прошел при аншлаге.

Сюжет постановки основан на книге Александра Гольдфарба “Смерть Диссидента” (в русском переводе — "Саша, Володя, Борис. История убийства"). Он охватывает период службы Литвиненко в ФСБ, в том числе в Чечне, его эмиграцию в Великобританию и заканчивается его смертью. Партию Литвиненко исполняет тенор Эдриан Дуайер. Среди других героев оперы - жена Александра Марина, опальный олигарх Борис Березовский и бывший коллега Литвиненко по ФСБ Александр Луговой, которому отводится роль убийцы.

Музыку к опере написал композитор и меценат Энтони Болтон, либретто - известный сценарист и переводчик, сотрудничающий с Лондонской королевской оперой и Английской национальной оперой, Кит Хескет-Харви. Болтон признается, что прочитал биографию Литвиненко в 2008 году, и "она его захватила". По мнению композитора, "здесь есть все классические составляющие для оперы: власть, политика, предательство, любовь, опасность".

В подготовке постановки принимала участие вдова Литвиненко. "Музыка через эмоции может выразить то, что слова не могут и я думаю, что опера - это уникальная возможность напомнить о жизни и смерти моего мужа", - сказала Марина Литвиненко перед премьерой.

Опера исполняется на английском языке, с отдельными хоровыми партиями на русском. В постановке используются кадры документальной кинохроники.

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко эмигрировал в Великобританию, где выступал с резкой критикой президента России Владимира Путина и российских властей. Он умер в Лондоне в 2006 от последствий отравления радиоактивным полонием-210. Британские следователи пришли к выводу, что к преступлению причастны российские власти. В Москве считают эти обвинения политически мотивированными.