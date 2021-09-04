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В аннексированном Крыму 4 сентября задержаны более 40 крымских татар

Нариман Джелял, активист Движения национального освобождения крымских татар (архивное фото)

Российская администрация аннексированного Крыма расследует дело о повреждении газопровода

В Симферополе, в аннексированном Крыму, в субботу, 4 сентября, были задержаны более 40 крымских татар. Среди них - корреспонденты интернет-издания "Грани.ру" и портала "Крымская солидарность" Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов. Люди пришли к зданию ФСБ, чтобы узнать где находятся пять человек, задержанных ранее по делу о повреждении газопровода под Симферополем, у села Перевальное.

Собравшиеся у здания ФСБ отказались расходиться по требованию полиции о необходимости соблюдать канантинные меры. Участники акции отошли друг от друга на полтора метра, но это не помешало полиции вскоре начать задержания.

О повреждении неизвестными газопровода вблизи села Перевальное российские СМИ сообщили 23 августа со ссылкой на местное управление МВД России. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

3 и 4 сентября в домах пятерых крымских татар прошли обыски в связи с делом о повреждении газопровода. Все пятеро были задержаны. Среди них заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял.

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