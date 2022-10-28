В аннексированном Крыму погибла бывший главред Газеты.ru

В аннексированном Россией Крыму погибла бывший главный редактор Газета.ru и глава подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева. Это произошло в результате несчастного случая, сообщает РИА Новости.

Бабаева погибла на учебно-тренировочном полигоне во время занятий военно-спортивной стрельбой. "Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля…" - прокомментировал гибель журналистки генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв.

С 2004 по 2012 год Бабаева работала в РИА Новости. Возглавляла отделения в Вашингтоне и Лондоне. Позднее работала заместителем главного редактора газеты "Московские новости". С 2013 по 2016 год была главным редактором Газеты.ru, а после перешла на работу в медиагруппу "Россия сегодня".