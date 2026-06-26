В аннексированном Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации

В аннексированных Крыму и Севастополе с 13:00 26 июня введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил российский глава региона Сергей Аксёнов. По его словам, решение принято для "упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений", а также для упрощения процедур, связанных с возмещением ущерба.

Режим ЧС введён на фоне продолжающихся украинских ударов по полуострову. В последние дни в Крыму и Севастополе фиксировались перебои с электроснабжением, а с конца мая продолжается энергетический кризис. Ограничена продажа топлива, власти приостановили прием детей в летние лагеря до конца сезона, но формально туристический сезон не закрыт.

К 10 утра 26 июня на въездах на Крымский мост образовались многокилометровые очереди. По данным телеграм-канала "Крымский мост: оперативная информация", со стороны Тамани в ожидании досмотра находились около тысячи автомобилей, со стороны Керчи — почти 1800. Время ожидания в очереди на ручной досмотр достигало трёх-четырёх часов.

Крупная пробка возникла после того, как ночью движение по мосту было полностью остановлено почти на шесть часов на фоне массированной атаки украинских беспилотников на Крым.