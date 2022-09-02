В Архангельске прекратил дело о дискредитации армии против журналиста

Суд в Архангельске прекратил дело о дискредитации Вооруженных сил России в отношении журналиста Александра Пескова. Об этом пишет Sota со ссылкой на помощника судьи.

Поводом для обвинения в дискредитации стал пост журналиста про рейтинг свободы прессы "Репортёров без границ", в котором он написал, что после начала войны в Украине в России ввели военную цензуру, а многие СМИ прекратили свою работу.

В марте полицейские задержали Пескова по делу "об экстремистском сообществе", в его квартире прошел обыск. По словам журналиста, следователи требовали от него на камеру сказать, что он поддерживает войну с Украиной и ненавидит оппозиционера Алексея Навального. После этого Песков покинул Россию. Ранее журналист возглавлял региональный штаб Навального.