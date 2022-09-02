В Архангельске прекратил дело о дискредитации армии против журналиста

Суд в Архангельске прекратил дело о дискредитации Вооруженных сил России в отношении журналиста Александра Пескова. Об этом пишет Sota со ссылкой на помощника судьи.
Поводом для обвинения в дискредитации стал пост журналиста про рейтинг свободы прессы "Репортёров без границ", в котором он написал, что после начала войны в Украине в России ввели военную цензуру, а многие СМИ прекратили свою работу.
В марте полицейские задержали Пескова по делу "об экстремистском сообществе", в его квартире прошел обыск. По словам журналиста, следователи требовали от него на камеру сказать, что он поддерживает войну с Украиной и ненавидит оппозиционера Алексея Навального. После этого Песков покинул Россию. Ранее журналист возглавлял региональный штаб Навального.
- После начала полномасштабного военного вторжения на территорию Украины власти России ввели в уголовный и административный кодексы несколько новых статей - о дискредитации действий российской армии и распространении ложных сведений о ней. По оценке правозащитников, с 24 февраля в России заблокировали более 138 тысяч независимых СМИ и интернет-ресурсов, были задержаны более 16 тысяч человек, так или иначе протестовавших против войны. В стране фактически введена военная цензура, запрещающая говорить о так называемой "спецоперации" не с государственных позиций.
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