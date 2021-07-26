В Архангельске проводят проверку после нападения на художников

В Архангельске сотрудники МВД проводят проверку по факту драки, связанной с выставкой уличного искусства на Кегосторове.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили о конфликте на бытовой почте между художниками и местными жителями. Пострадали, по меньшей мере, два человека. Они обратились к медикам. Помощь им оказали на месте.

Сайт Север.Реалии писал, что в субботу 24 июля неизвестные избили художников, устроивших выставку в заброшенном коровнике на Кегострове.

По словам организаторов, под закрытие мероприятия местные жители стали вести себя агрессивно. Некоторые подробности рассказала одна из участниц выставки - Ася Фомина. "Во время выставки приехали три машины и несколько мотоциклов, они просто заезжали в коровник, в выставочное пространство, демонстративно стояли, как будто молча запугивали, и уезжали. К концу выставки их собралось уже человек 15. И когда уже большая часть художников ушла на последний паром, местные заехали в коровник и стали кричать, чтобы все расходились и угрожали, что будут бить. Те, кто еще оставался в коровнике, побежали на паром. Но к тому моменту на причале уже были местные. Наши ребята пытались пробиться на теплоход. Началась драка. Никто не понял, из-за чего. У местных были биты и палки, они кидались бутылками. Некоторым из наших пришлось запрыгивать на паром, когда он уже отходил", - рассказала Фомина.

Выставка уличного искусства на Кегострове включала граффити и инсталляции. Она была посвящена самобытности народов Севера.