В Архангельске сторонника войны оштрафовали за лозунг "Слава Украине!"

В Архангельске суд признал местного жителя Андрея Данилкова виновным в дискредитации армии за то, что тот выкрикивал на автобусной остановке лозунг "Слава Украине! Героям Слава!". Об этом сообщает телеграм-канал SOTA.

Данилкову назначен штраф в 30 тысяч рублей по административной статье о публичной дискредитации российских вооруженных сил. Сообщается, что осужденный раскаялся в содеянном, а поступок совершил в нетрезвом состоянии после ссоры с женой. В суде он также заявил, что поддерживает российское вторжение в Украину.

По версии суда, выкрики Данилкова "искажают истинные цели и задачи использования Вооружённых Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции", а потому были "направлены на дискредитацию" российской армии.

Лозунг "Слава Украине!" и ответ на него "Героям Слава!" с 2018 года является официальным приветствием в вооруженных силах Украины. До этого он получил широкое распространение во время протестов на Майдане в Киеве. После начала вторжения в Украину этот же лозунг или его части неоднократно становился поводом для преследования в России противников войны.