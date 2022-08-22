В Архангельске суд оштрафовал активиста за разбитые стёкла машин с Z

Суд в Архангельске оштрафовал местного активиста Евгения Казакова на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за разбитые стёкла машин с буквой Z. Об этом сообщает "Сота".
В решении суда говорится, что своими действиями Казаков якобы указал, что он против действующей российской власти в лице президента Владимира Путина, против правящей партии "Единая Россия" и ее программы, а также против Вооружённых сил России, которые при участии в так называемой "специальной военной операции" в Украине используют символику в виде латинских букв Z и V.
Более десяти лет Казаков ведёт твиттер, в котором критикует действующую власть. Сейчас у его аккаунта более 12 тысяч подписчиков. Казаков все эти годы активно участвует в протестах и выходит в одиночные пикеты.
- В конце 2020 года на Евгения Казакова напал мужчина с ножом, причинив ему серьёзные травмы. Это нападение активист связывал с его публичной позицией. Впоследствии злоумышленник был приговорён к реальному сроку.
- В 2021 году Казаков был оштрафован за участие в одном из митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
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