В Архангельске суд оштрафовал активиста за разбитые стёкла машин с Z

Суд в Архангельске оштрафовал местного активиста Евгения Казакова на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за разбитые стёкла машин с буквой Z. Об этом сообщает "Сота".

В решении суда говорится, что своими действиями Казаков якобы указал, что он против действующей российской власти в лице президента Владимира Путина, против правящей партии "Единая Россия" и ее программы, а также против Вооружённых сил России, которые при участии в так называемой "специальной военной операции" в Украине используют символику в виде латинских букв Z и V.

Более десяти лет Казаков ведёт твиттер, в котором критикует действующую власть. Сейчас у его аккаунта более 12 тысяч подписчиков. Казаков все эти годы активно участвует в протестах и выходит в одиночные пикеты.