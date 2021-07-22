В Архангельской области полицейских осудили за избиение свидетеля

Суд в Архангельской области приговорил к трем годам колонии полицейских, которые избили свидетеля по делу об угоне. 35-летнего Андрея Ильина и 36-летнего Николая Щелканова признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщает прокуратура области.

По данным ведомства, Ильин и Щелканов избили 30-летнего свидетеля по делу об угоне, требуя от него дать нужные им показания. Прокуратура сообщает, что полицейские нанесли потерпевшему не менее 23 ударов ногами и руками, а также пытались надеть ему на голову полиэтиленовый пакет. Ильин и Щелканов свою вину не признали.

В паблике "Поморье - не помойка!" во "ВКонтакте" сообщается, что один из осужденных - Андрей Ильин - принимал участие в задержаниях активистов на станции Шиес.

Мусорный полигон на станции Шиес в Архангельской области начали строить летом 2018 года. Сюда планировали свозить отходы из Москвы и Московской области. Инвестор строительства — компания "Технопарк". Против свалки выступали местные жители, экологи и активисты. Они проводили масштабные митинги в городах региона, а также в Республике Коми. На Шиесе появился лагерь протеста. Активисты и охранники полигона не раз конфликтовали, в том числе с применением физической силы.